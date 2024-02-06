https://ria.ru/20240206/obstrel-1925661393.html

В Брянской области село осталось без света после обстрела со стороны ВСУ

В Брянской области село осталось без света после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

В Брянской области село осталось без света после обстрела со стороны ВСУ

Перебои со светом начались в приграничном селе Сушаны Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор региона... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:04

2024-02-06T13:04

2024-02-06T13:04

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

черниговская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Перебои со светом начались в приграничном селе Сушаны Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз. "Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района. ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале. На месте работают экстренные и оперативные службы. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925177096.html

брянская область

климовский район

черниговская область

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брянская область, климовский район, черниговская область, александр богомаз, вооруженные силы украины