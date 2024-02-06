https://ria.ru/20240206/obstrel-1925616386.html
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:33
2024-02-06T10:33
2024-02-06T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - г. Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили один боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника
ВСУ за полчаса сбросили 2 боеприпаса с беспилотника на Киевский район Донецка