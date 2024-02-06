Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925616386.html
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:33
2024-02-06T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - г. Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили один боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк
ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника

ВСУ за полчаса сбросили 2 боеприпаса с беспилотника на Киевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - г. Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили один боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, украинские войска в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В районе Донецка и Макеевки зафиксировали всплеск активности дронов ВСУ
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала