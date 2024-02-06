https://ria.ru/20240206/obstrel-1925616386.html

ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника

ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ за полчаса сбросили на Донецк несколько боеприпасов с беспилотника

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:33

2024-02-06T10:33

2024-02-06T10:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата, сбросив еще один боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - г. Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили один боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240205/drony-1925497643.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецкая народная республика, донецк