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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.02.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:21
2024-02-06T00:21
2024-02-06T00:21
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении… Один обстрел – на ясиноватском направлении… Один обстрел на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего было выпущено 136 различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 99 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 136 боеприпасов