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Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
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15:02 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/oborudovanie-1925701072.html
Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году
Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году
В прошлом году аграрии, ведущие свою деятельность на территории Омской области, купили свыше 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на пять миллиардов... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:02
2024-02-06T15:02
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В прошлом году аграрии, ведущие свою деятельность на территории Омской области, купили свыше 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в 2023 году омские фермеры закупили 177 тракторов всех модификаций, 112 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 34 посевных комплекса, 131 сеялку, 138 единиц зернотокового оборудования и другую технику. В рамках бюджетной поддержки на техперевооружение направлено 552,4 миллиона рублей, приобретено 198 единиц техники. Объем субсидий областного бюджета в прошлом году составил 150 миллионов рублей. Этой поддержкой воспользовались 88 сельхозтоваропроизводителей. Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил, что перевооружение и модернизация аграрного сектора - важная задача. "В прошлом году нашими сельхозпроизводителями приобретено более 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму пять миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора. При этом в регионе планируют расширять список техники для предоставления по программе государственной поддержки компенсации части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства. Еще в этом году будет назначена поддержка семеноводческим хозяйствам и компаниям, которые будут приобретать технику для производства льна.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Омская область, Виталий Хоценко

Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В прошлом году аграрии, ведущие свою деятельность на территории Омской области, купили свыше 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в 2023 году омские фермеры закупили 177 тракторов всех модификаций, 112 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 34 посевных комплекса, 131 сеялку, 138 единиц зернотокового оборудования и другую технику.
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В рамках бюджетной поддержки на техперевооружение направлено 552,4 миллиона рублей, приобретено 198 единиц техники. Объем субсидий областного бюджета в прошлом году составил 150 миллионов рублей. Этой поддержкой воспользовались 88 сельхозтоваропроизводителей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил, что перевооружение и модернизация аграрного сектора - важная задача.
"В прошлом году нашими сельхозпроизводителями приобретено более 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму пять миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора.
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При этом в регионе планируют расширять список техники для предоставления по программе государственной поддержки компенсации части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства.
Еще в этом году будет назначена поддержка семеноводческим хозяйствам и компаниям, которые будут приобретать технику для производства льна.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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