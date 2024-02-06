https://ria.ru/20240206/oborudovanie-1925701072.html

Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году

Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024

Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году

В прошлом году аграрии, ведущие свою деятельность на территории Омской области, купили свыше 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на пять миллиардов... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:02

2024-02-06T15:02

2024-02-06T15:02

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В прошлом году аграрии, ведущие свою деятельность на территории Омской области, купили свыше 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в 2023 году омские фермеры закупили 177 тракторов всех модификаций, 112 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 34 посевных комплекса, 131 сеялку, 138 единиц зернотокового оборудования и другую технику. В рамках бюджетной поддержки на техперевооружение направлено 552,4 миллиона рублей, приобретено 198 единиц техники. Объем субсидий областного бюджета в прошлом году составил 150 миллионов рублей. Этой поддержкой воспользовались 88 сельхозтоваропроизводителей. Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил, что перевооружение и модернизация аграрного сектора - важная задача. "В прошлом году нашими сельхозпроизводителями приобретено более 1,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму пять миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора. При этом в регионе планируют расширять список техники для предоставления по программе государственной поддержки компенсации части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства. Еще в этом году будет назначена поддержка семеноводческим хозяйствам и компаниям, которые будут приобретать технику для производства льна.

https://ria.ru/20240206/krym-1925659390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, омская область, виталий хоценко