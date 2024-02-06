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В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством - РИА Новости, 06.02.2024
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11:51 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/nevezhestvo-1925638218.html
В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством
В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством - РИА Новости, 06.02.2024
В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным невежеством заявление премьер-министра Великобритании Риши РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:51
2024-02-06T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным невежеством заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о нападении России. Ранее Сунак в интервью телеканалу Talk TV заявил, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону. Отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону, Сунак заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность. "Британский премьер, видимо, не дружит с историей, иначе бы знал, что Россия никогда не нападала на британские острова и даже не вынашивала это в планах. Своим заявлением он демонстрирует агрессивное невежество", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление британского премьера стоит расценивать как апофеоз европейской политики. "Сначала в Евросоюзе кричали о том, что уже в ближайшее воскресенье российские войска придут, теперь британский премьер изготовился к обороне. Но как мы знаем из истории, именно Англия в первых рядах нападала на Россию, стремясь забрать у нее территории, и никогда не было наоборот. И тем более наша страна не вынашивала планы дойти до британских островов с какими-то призрачными целями. Нам достаточно, чтобы охранялся периметр нашего государства", - сказал депутат. По его словам, британский премьер может спать спокойно и не щекотать нервы своим избирателям страшилками о "российской агрессии". "Мы не готовимся ни к вторжению в Европу, ни в Англию", - подчеркнул депутат. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240206/sunak-1925588523.html
https://ria.ru/20240206/estoniya-1925604619.html
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в мире, россия, англия, европа, риши сунак, дмитрий белик, сергей нарышкин, госдума рф, нато
В мире, Россия, Англия, Европа, Риши Сунак, Дмитрий Белик, Сергей Нарышкин, Госдума РФ, НАТО
В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством

Депутат ГД Белик назвал слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством

© AP Photo / Frank AugsteinРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным невежеством заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о нападении России.
Ранее Сунак в интервью телеканалу Talk TV заявил, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону. Отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону, Сунак заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность.
"Британский премьер, видимо, не дружит с историей, иначе бы знал, что Россия никогда не нападала на британские острова и даже не вынашивала это в планах. Своим заявлением он демонстрирует агрессивное невежество", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, заявление британского премьера стоит расценивать как апофеоз европейской политики.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России
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"Сначала в Евросоюзе кричали о том, что уже в ближайшее воскресенье российские войска придут, теперь британский премьер изготовился к обороне. Но как мы знаем из истории, именно Англия в первых рядах нападала на Россию, стремясь забрать у нее территории, и никогда не было наоборот. И тем более наша страна не вынашивала планы дойти до британских островов с какими-то призрачными целями. Нам достаточно, чтобы охранялся периметр нашего государства", - сказал депутат.
По его словам, британский премьер может спать спокойно и не щекотать нервы своим избирателям страшилками о "российской агрессии".
"Мы не готовимся ни к вторжению в Европу, ни в Англию", - подчеркнул депутат.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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