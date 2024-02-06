https://ria.ru/20240206/nevezhestvo-1925638218.html

В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством

В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством - РИА Новости, 06.02.2024

В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным невежеством заявление премьер-министра Великобритании Риши РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

в мире

россия

англия

европа

риши сунак

дмитрий белик

сергей нарышкин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным невежеством заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о нападении России. Ранее Сунак в интервью телеканалу Talk TV заявил, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону. Отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону, Сунак заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность. "Британский премьер, видимо, не дружит с историей, иначе бы знал, что Россия никогда не нападала на британские острова и даже не вынашивала это в планах. Своим заявлением он демонстрирует агрессивное невежество", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление британского премьера стоит расценивать как апофеоз европейской политики. "Сначала в Евросоюзе кричали о том, что уже в ближайшее воскресенье российские войска придут, теперь британский премьер изготовился к обороне. Но как мы знаем из истории, именно Англия в первых рядах нападала на Россию, стремясь забрать у нее территории, и никогда не было наоборот. И тем более наша страна не вынашивала планы дойти до британских островов с какими-то призрачными целями. Нам достаточно, чтобы охранялся периметр нашего государства", - сказал депутат. По его словам, британский премьер может спать спокойно и не щекотать нервы своим избирателям страшилками о "российской агрессии". "Мы не готовимся ни к вторжению в Европу, ни в Англию", - подчеркнул депутат. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240206/sunak-1925588523.html

https://ria.ru/20240206/estoniya-1925604619.html

россия

англия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, англия, европа, риши сунак, дмитрий белик, сергей нарышкин, госдума рф, нато