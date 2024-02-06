https://ria.ru/20240206/nepogoda-1925655704.html

В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света

В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 06.02.2024

В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света

Более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:41

2024-02-06T12:41

2024-02-06T16:46

происшествия

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925661258_0:173:916:688_1920x0_80_0_0_3c94a48d6d124d829cf41babba3c6a0b.png

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ. "В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/c, дождь) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По данным на 10.00 мск, отключенными от электроснабжения остаются более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах", - говорится в Telegram-канале министерства. Аварийно-восстановительные работы ведут 180 человек и 68 единиц специальной техники, добавляется там. Проведение аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240206/veter-1925631220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх