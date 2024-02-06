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В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 06.02.2024
В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света
Более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:41
2024-02-06T12:41
2024-02-06T16:46
происшествия
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ. "В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/c, дождь) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По данным на 10.00 мск, отключенными от электроснабжения остаются более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах", - говорится в Telegram-канале министерства. Аварийно-восстановительные работы ведут 180 человек и 68 единиц специальной техники, добавляется там. Проведение аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240206/veter-1925631220.html
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происшествия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх
Происшествия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ЖКХ
В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 203 тысяч человек остались без света из-за непогоды