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Число мигрантов-нелегалов при Байдене достигнет 19 миллионов, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2024
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11:43 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/nelegaly-1925635606.html
Число мигрантов-нелегалов при Байдене достигнет 19 миллионов, заявил Трамп
Число мигрантов-нелегалов при Байдене достигнет 19 миллионов, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2024
Число мигрантов-нелегалов при Байдене достигнет 19 миллионов, заявил Трамп
Число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек, заявил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:43
2024-02-06T11:43
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек, заявил бывший президент США Дональд Трамп. "Миллионы людей наводняют нашу страну… Думаю, что реальная цифра к моменту окончания его срока (президентского срока Байдена – ред.)… будет составлять 18-19 миллионов человек, не четыре миллиона… Он завершит свой срок (с показателями миграциями – ред.) больше, чем (население – ред.) штата Нью-Йорк, 18-19 миллионов человек", - заявил Трамп в эфире подкаста Дэна Бонджино. Трамп заявил, что многие прибывающие нелегально в США мигранты – бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы. Он подчеркнул, что в период его президентства у США была "самая безопасная" граница за всю историю страны. Помимо этого, в эфире подкаста экс-президент также заявил о желании провести дебаты с Байденом. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Число мигрантов-нелегалов при Байдене достигнет 19 миллионов, заявил Трамп

Трамп: число нелегалов в США к концу срока Байдена превысит население Нью-Йорка

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк и составит порядка 19 миллионов человек, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Миллионы людей наводняют нашу страну… Думаю, что реальная цифра к моменту окончания его срока (президентского срока Байдена – ред.)… будет составлять 18-19 миллионов человек, не четыре миллиона… Он завершит свой срок (с показателями миграциями – ред.) больше, чем (население – ред.) штата Нью-Йорк, 18-19 миллионов человек", - заявил Трамп в эфире подкаста Дэна Бонджино.
Трамп заявил, что многие прибывающие нелегально в США мигранты – бывшие заключенные, пациенты психиатрических учреждений или террористы. Он подчеркнул, что в период его президентства у США была "самая безопасная" граница за всю историю страны.
Помимо этого, в эфире подкаста экс-президент также заявил о желании провести дебаты с Байденом.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
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