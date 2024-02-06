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Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
18:34 06.02.2024 (обновлено: 19:35 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/natsmarshruty-1925793519.html
Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам
Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам - РИА Новости, 06.02.2024
Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам
Новые национальные маршруты для иностранцев по России могли бы кратно увеличить число гостей из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:34
2024-02-06T19:35
туризм
новости - туризм
россия
азия
владивосток
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые национальные маршруты для иностранцев по России могли бы кратно увеличить число гостей из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин. Он отметил, что для путешественников из стран Азии, например, можно было бы предложить тур с прилетом во Владивосток, а затем построить их маршрут через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с заездом в Якутию, а отправление домой устроить из Бурятии, чтобы они побывали на Байкале."Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для туристов из-за рубежа. Чтобы иностранный гость приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать... Это позволит увеличить и кратность поездок, и показать всю территорию России большему количеству людей", – сказал Венгин. При это Венгин уточнил, что у туроператоров и регионов пока нет механизмов по консолидации и созданию таких продуктов, их необходимо разрабатывать. Также, по его словам, отрасль видит спрос со стороны зарубежных туристов на "нестандартные" маршруты. "Нам нужно использовать этот интерес и формировать в том числе нишевые продукты. Например, для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризм", – сказал он.
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новости - туризм, россия, азия, владивосток, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Азия, Владивосток, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России
Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам

РСТ: новые национальные маршруты могут кратно увеличить турпоток из-за рубежа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИностранные туристы фотографируются у памятника Петру I на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Иностранные туристы фотографируются у памятника Петру I на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые национальные маршруты для иностранцев по России могли бы кратно увеличить число гостей из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин.
Он отметил, что для путешественников из стран Азии, например, можно было бы предложить тур с прилетом во Владивосток, а затем построить их маршрут через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с заездом в Якутию, а отправление домой устроить из Бурятии, чтобы они побывали на Байкале.
"Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для туристов из-за рубежа. Чтобы иностранный гость приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать... Это позволит увеличить и кратность поездок, и показать всю территорию России большему количеству людей", – сказал Венгин.
При это Венгин уточнил, что у туроператоров и регионов пока нет механизмов по консолидации и созданию таких продуктов, их необходимо разрабатывать.
Также, по его словам, отрасль видит спрос со стороны зарубежных туристов на "нестандартные" маршруты. "Нам нужно использовать этот интерес и формировать в том числе нишевые продукты. Например, для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризм", – сказал он.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАзияВладивостокРоссийский союз туриндустрии (РСТ)отдых в России
 
 
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