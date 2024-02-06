https://ria.ru/20240206/natsmarshruty-1925793519.html

Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам

Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам - РИА Новости, 06.02.2024

Эксперт рассказал, какие маршруты по России интересны иностранцам

Новые национальные маршруты для иностранцев по России могли бы кратно увеличить число гостей из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:34

2024-02-06T18:34

2024-02-06T19:35

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые национальные маршруты для иностранцев по России могли бы кратно увеличить число гостей из-за рубежа, считает соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин. Он отметил, что для путешественников из стран Азии, например, можно было бы предложить тур с прилетом во Владивосток, а затем построить их маршрут через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с заездом в Якутию, а отправление домой устроить из Бурятии, чтобы они побывали на Байкале."Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для туристов из-за рубежа. Чтобы иностранный гость приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать... Это позволит увеличить и кратность поездок, и показать всю территорию России большему количеству людей", – сказал Венгин. При это Венгин уточнил, что у туроператоров и регионов пока нет механизмов по консолидации и созданию таких продуктов, их необходимо разрабатывать. Также, по его словам, отрасль видит спрос со стороны зарубежных туристов на "нестандартные" маршруты. "Нам нужно использовать этот интерес и формировать в том числе нишевые продукты. Например, для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризм", – сказал он.

https://ria.ru/20240206/valyuta-1925758026.html

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новости - туризм, россия, азия, владивосток, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии