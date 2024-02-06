https://ria.ru/20240206/napadenie-1925685491.html

Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы

Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы - РИА Новости, 06.02.2024

Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы

В СМИ и интернете недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и суицидами, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:17

2024-02-06T14:17

2024-02-06T14:17

общество

екатеринбург

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

уральский федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. В СМИ и интернете недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и суицидами, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге во вторник. "Я считаю, что абсолютно недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и связанные с суицидами. Мы достаточно давно эти темы изучаем, особое внимание на суицидальные темы "Лига" обратила еще до меня, в 2014 году, на темы связанные со школьными расстрелами – в 2017 году. Многие данные и факты о планируемых нападениях мы передавали в правоохранительные органы, и были, кстати, очень расстроены, что можно было предотвратить некоторые из ситуаций", – сказала Мизулина, отвечая на вопрос одной из студенток УрФУ о том, какие темы нельзя поднимать в СМИ, чтобы не провоцировать негативные последствия. Она отметила, что эксперты и психологи однозначно говорят, что обсуждение этих тем в медиа, особенно с трансляцией кадров погибших или с видео, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается о данных преступлениях. К тому же подростки могут романтизировать эту тему и подражать, подчеркнула Мизулина. По ее мнению, вся информация о подобных преступлениях должна быть закрыта или дозирована новостными историями. "Но медиаресурсы ведут себя безответственно и делают хайп, не понимая, что может произойти в последующем", – резюмировала глава "Лиги безопасного интернета". Политик также добавила, что для нее это болезненная тема, и они уже обращались в Роскомнадзор и Минцифры РФ, для того, чтобы "появился какой-то этический кодекс для СМИ и медиаресурсов". "Рано или поздно мы к этому придем", – подчеркнула Мизулина.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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общество, екатеринбург, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, уральский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)