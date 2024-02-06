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Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы - РИА Новости, 06.02.2024
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14:17 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/napadenie-1925685491.html
Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы
Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы - РИА Новости, 06.02.2024
Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы
В СМИ и интернете недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и суицидами, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:17
2024-02-06T14:17
общество
екатеринбург
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
уральский федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. В СМИ и интернете недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и суицидами, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге во вторник. "Я считаю, что абсолютно недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и связанные с суицидами. Мы достаточно давно эти темы изучаем, особое внимание на суицидальные темы "Лига" обратила еще до меня, в 2014 году, на темы связанные со школьными расстрелами – в 2017 году. Многие данные и факты о планируемых нападениях мы передавали в правоохранительные органы, и были, кстати, очень расстроены, что можно было предотвратить некоторые из ситуаций", – сказала Мизулина, отвечая на вопрос одной из студенток УрФУ о том, какие темы нельзя поднимать в СМИ, чтобы не провоцировать негативные последствия. Она отметила, что эксперты и психологи однозначно говорят, что обсуждение этих тем в медиа, особенно с трансляцией кадров погибших или с видео, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается о данных преступлениях. К тому же подростки могут романтизировать эту тему и подражать, подчеркнула Мизулина. По ее мнению, вся информация о подобных преступлениях должна быть закрыта или дозирована новостными историями. "Но медиаресурсы ведут себя безответственно и делают хайп, не понимая, что может произойти в последующем", – резюмировала глава "Лиги безопасного интернета". Политик также добавила, что для нее это болезненная тема, и они уже обращались в Роскомнадзор и Минцифры РФ, для того, чтобы "появился какой-то этический кодекс для СМИ и медиаресурсов". "Рано или поздно мы к этому придем", – подчеркнула Мизулина.
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общество, екатеринбург, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, уральский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Екатеринбург, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Уральский федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мизулина призвала не обсуждать в СМИ темы, связанные с нападением на школы

Мизулина: недопустимо обсуждать темы в СМИ, связанные с нападением на школы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. В СМИ и интернете недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и суицидами, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге во вторник.
«
"Я считаю, что абсолютно недопустимо обсуждать темы, связанные с нападением на школы и связанные с суицидами. Мы достаточно давно эти темы изучаем, особое внимание на суицидальные темы "Лига" обратила еще до меня, в 2014 году, на темы связанные со школьными расстрелами – в 2017 году. Многие данные и факты о планируемых нападениях мы передавали в правоохранительные органы, и были, кстати, очень расстроены, что можно было предотвратить некоторые из ситуаций", – сказала Мизулина, отвечая на вопрос одной из студенток УрФУ о том, какие темы нельзя поднимать в СМИ, чтобы не провоцировать негативные последствия.
Она отметила, что эксперты и психологи однозначно говорят, что обсуждение этих тем в медиа, особенно с трансляцией кадров погибших или с видео, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается о данных преступлениях. К тому же подростки могут романтизировать эту тему и подражать, подчеркнула Мизулина.
По ее мнению, вся информация о подобных преступлениях должна быть закрыта или дозирована новостными историями. "Но медиаресурсы ведут себя безответственно и делают хайп, не понимая, что может произойти в последующем", – резюмировала глава "Лиги безопасного интернета".
Политик также добавила, что для нее это болезненная тема, и они уже обращались в Роскомнадзор и Минцифры РФ, для того, чтобы "появился какой-то этический кодекс для СМИ и медиаресурсов".
"Рано или поздно мы к этому придем", – подчеркнула Мизулина.
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ОбществоЕкатеринбургРоссияЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаУральский федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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