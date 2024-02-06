Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/msta-s-1925588969.html
Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:12
2024-02-06T05:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906850464_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_fd578ef2bb680b27e8dc1c7ac27e8273.jpg
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции ВСУ. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км. После выполнения стрельбы артиллерийская батарея сменила огневые позиции", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что обнаружить огневые позиции ВСУ удалось благодаря смене артиллеристами огневой позиции после выполнения очередной боевой задачи. Украинские военные открыли ответный огонь по пустым площадям и были замечены российскими разведчиками. Те передали координаты местоположения орудия на батарею, которая впоследствии нанесла удар. Корректировка огня производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе выполнения задачи гаубицам "Мста-С" удалось поразить украинский миномет. "Отработали по минометному расчету противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Били, чтобы он сразу же взрывался от соприкосновения с землей. Дальность около 20 километров. В расчетах понимают все друг друга с полуслова. Выполняем боевые задачи очень быстро, качественно, четко. Коллектив очень классный. Все сюда пошли осознанно", - сказал боец расчета гаубицы "Мста-С" с позывным "Кеша", слова которого приводит Минобороны.
https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906850464_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5e18e4b34ef60085ebc43956d4a28928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ

Расчеты "Мста-С" уничтожили под Купянском огневые позиции артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции ВСУ. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км. После выполнения стрельбы артиллерийская батарея сменила огневые позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что обнаружить огневые позиции ВСУ удалось благодаря смене артиллеристами огневой позиции после выполнения очередной боевой задачи. Украинские военные открыли ответный огонь по пустым площадям и были замечены российскими разведчиками. Те передали координаты местоположения орудия на батарею, которая впоследствии нанесла удар. Корректировка огня производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе выполнения задачи гаубицам "Мста-С" удалось поразить украинский миномет.
"Отработали по минометному расчету противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Били, чтобы он сразу же взрывался от соприкосновения с землей. Дальность около 20 километров. В расчетах понимают все друг друга с полуслова. Выполняем боевые задачи очень быстро, качественно, четко. Коллектив очень классный. Все сюда пошли осознанно", - сказал боец расчета гаубицы "Мста-С" с позывным "Кеша", слова которого приводит Минобороны.
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала