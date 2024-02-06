https://ria.ru/20240206/msta-s-1925588969.html

Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ

Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Расчеты "Мста-С" уничтожили в зоне СВО огневые позиции артиллерии ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:12

2024-02-06T05:12

2024-02-06T05:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906850464_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_fd578ef2bb680b27e8dc1c7ac27e8273.jpg

ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции ВСУ. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км. После выполнения стрельбы артиллерийская батарея сменила огневые позиции", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что обнаружить огневые позиции ВСУ удалось благодаря смене артиллеристами огневой позиции после выполнения очередной боевой задачи. Украинские военные открыли ответный огонь по пустым площадям и были замечены российскими разведчиками. Те передали координаты местоположения орудия на батарею, которая впоследствии нанесла удар. Корректировка огня производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе выполнения задачи гаубицам "Мста-С" удалось поразить украинский миномет. "Отработали по минометному расчету противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Били, чтобы он сразу же взрывался от соприкосновения с землей. Дальность около 20 километров. В расчетах понимают все друг друга с полуслова. Выполняем боевые задачи очень быстро, качественно, четко. Коллектив очень классный. Все сюда пошли осознанно", - сказал боец расчета гаубицы "Мста-С" с позывным "Кеша", слова которого приводит Минобороны.

https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины