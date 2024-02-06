https://ria.ru/20240206/mosinzhproekt-1925711660.html

Проекты "Мосинжпроекта" стали лауреатами премии RuPoR

Проекты "Мосинжпроекта" стали лауреатами премии RuPoR - РИА Новости, 06.02.2024

Проекты "Мосинжпроекта" стали лауреатами премии RuPoR

Три коммуникационных проекта, реализованных департаментом внешних коммуникаций и информационной политики холдинга "Мосинжпроект", стали лауреатами XIX премии в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:18

2024-02-06T15:18

2024-02-06T15:22

россия

ярославская область

москва

мосинжпроект

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Три коммуникационных проекта, реализованных департаментом внешних коммуникаций и информационной политики холдинга "Мосинжпроект", стали лауреатами XIX премии в области развития общественных связей RuPoR, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "Информационно-коммуникационное сопровождение запуска движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Мы построили БКЛ" признано лучшим в номинации "Комплексные коммуникационные проекты", профессиональный журнал холдинга "Мосинжпроект" "Инженерные сооружения" удостоен первого места в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа". В число победителей в номинации "Корпоративные коммуникации" также вошла информационная кампания "Мосинжпроект: 65 лет строим с любовью к Москве!", - уточнил Кравцов. Заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" по стратегии и развитию бизнеса Антон Жиганов отметил, что каждый из представленных проектов решает комплекс задач. "Работа "Мосинжпроекта" в области связей с общественностью позволяет транслировать информацию о ходе создания важнейших инфраструктурных объектов столицы, достижениях и компетенциях холдинга, а также способствует повышению лояльности аудитории к деятельности правительства Москвы, помогает популяризировать строительную отрасль в целом", – пояснил Жиганов. По словам руководителя департамента внешних коммуникаций и информационной политики АО "Мосинжпроект" Дениса Есипова, успеху информационно-коммуникационных проектов способствовали творческая составляющая и комплексный подход к их осуществлению. "Так, в рамках информационной кампании по запуску Большого кольца метро были задействованы различные активности, включая пресс- и блог-туры, спецпроекты в СМИ и на Интернет-ресурсах. Был создан специальный видеопроект "Мы построили БКЛ" и разработана видеоигра "Как построить тоннель метро", выпущена уникальная фотокнига, посвященная проекту новой кольцевой линии, и специальная сувенирная продукция", - уточнил Есипов. Он добавил, что такая разноформатная работа позволяет охватить широкую аудиторию и эффективно позиционировать холдинг "Мосинжпроект" в публичном пространстве. Ежегодная премия RuPoR присуждается по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории Центрального федерального округа. Всего на соискание XIX премии было подано 118 заявок из 12 регионов. По итогам очной защиты лауреатами стали 47 проектов из Москвы, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Тверской и Ярославской областей. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ Москвы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты "Мосинжпроекта" приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWvodQxiT8

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ярославская область, москва, мосинжпроект