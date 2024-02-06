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Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей - РИА Новости, 06.02.2024
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15:23 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925713251.html
Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей
Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей - РИА Новости, 06.02.2024
Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей
Бутырский районный суд города Москвы назначил до четырех лет колонии группе лиц, участвовавших в мошеннических схемах для получения средств умерших людей,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:23
2024-02-06T15:23
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бутырский районный суд города Москвы назначил до четырех лет колонии группе лиц, участвовавших в мошеннических схемах для получения средств умерших людей, используя поддельные паспорта с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Бондареву Марию Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Флоренса Алексея Андреевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на преступление) и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Дусметова Фархода Раимовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет 7 месяцев колонии общего режима. Малашенко Александра Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима", - рассказали в суде. Однако в инстанции уточнили, что с учетом срока, подлежащего зачету, суд считает наказание фигурантам в виде лишения свободы отбытым. Другие фигуранты дела - Динара и Эльмира Маннановы, Руслан Хасанов - получили до двух лет колонии и были взяты под стражу в зале суда. Иные детали совершенных преступлений фигурантами в суде не уточнили.
https://ria.ru/20240203/gaz-1925182349.html
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происшествия, россия, москва, руслан хасанов
Происшествия, Россия, Москва, Руслан Хасанов
Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей

Суд назначил сроки до 4 лет мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бутырский районный суд города Москвы назначил до четырех лет колонии группе лиц, участвовавших в мошеннических схемах для получения средств умерших людей, используя поддельные паспорта с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд признал Бондареву Марию Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Флоренса Алексея Андреевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на преступление) и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Дусметова Фархода Раимовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет 7 месяцев колонии общего режима. Малашенко Александра Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима", - рассказали в суде.
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Однако в инстанции уточнили, что с учетом срока, подлежащего зачету, суд считает наказание фигурантам в виде лишения свободы отбытым.
Другие фигуранты дела - Динара и Эльмира Маннановы, Руслан Хасанов - получили до двух лет колонии и были взяты под стражу в зале суда.
Иные детали совершенных преступлений фигурантами в суде не уточнили.
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