https://ria.ru/20240206/moldaviya-1925614759.html

Оппозиция Молдавии не может выбрать единого кандидата, заявили в Компартии

Оппозиция Молдавии не может выбрать единого кандидата, заявили в Компартии - РИА Новости, 06.02.2024

Оппозиция Молдавии не может выбрать единого кандидата, заявили в Компартии

Оппозиционные силы в Молдавии пока не могут найти человека, который сумел бы стать их единым представителем на выборах президента страны, заявил глава Компартии РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:27

2024-02-06T10:27

2024-02-06T10:28

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии пока не могут найти человека, который сумел бы стать их единым представителем на выборах президента страны, заявил глава Компартии Владимир Воронин. Глава Соцпартии Игорь Додон в конце декабря заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. Ожидается, что выборы главы республики пройдут осенью этого года. "К решению проблемы единого кандидата пока никто не подходит… Просится кандидатура перспективного, современного человека, который еще не ходил по этим коридорам власти, еще не знает бюрократические методы, который еще чистый – с политической, нравственной, со всех точек зрения. Вот такого кандидата бы хотелось. И мы находимся в поиске такого", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1. Он допускает, что оппозиция может полностью отказаться от идеи найти единого представителя, поскольку этот сценарий предполагает ряд рисков. "Мы уже имели проблемы с едиными кандидатами, потом не знали, как от них оттолкнуться. Каждый пусть за себя отвечает, потому что все они хорошие в предвыборную кампанию, правильные вещи предлагают, а потом начинается текущая повседневная жизнь, оказывается, что это он не говорил, а это его не так поняли", - добавил Воронин. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря.

https://ria.ru/20240205/moldaviya-1925522307.html

https://ria.ru/20240202/moldaviya-1925093536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир воронин, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире