Рейтинг@Mail.ru
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925690938.html
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал отвратительным цинизмом заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:24
2024-02-06T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал отвратительным цинизмом заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине. Ранее Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил, что украинским властям придется мобилизовать больше солдат и не надеяться на поставку чудо-оружия из Германии. "Какой отвратительный цинизм", - написал Сальдо. По его словам, своим заявлением Фройдинг фактически одобряет мобилизацию женщин и детей. "Немцам украинцев не жалко. Умирать-то придется не фройдингам", - подчеркнул Сальдо. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
украина
германия
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине

Сальдо назвал заявление генерала Фройдинга о мобилизации на Украине цинизмом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал отвратительным цинизмом заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине.
Ранее Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил, что украинским властям придется мобилизовать больше солдат и не надеяться на поставку чудо-оружия из Германии.
"Какой отвратительный цинизм", - написал Сальдо. По его словам, своим заявлением Фройдинг фактически одобряет мобилизацию женщин и детей. "Немцам украинцев не жалко. Умирать-то придется не фройдингам", - подчеркнул Сальдо.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
10 января, 02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала