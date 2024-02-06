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Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал отвратительным цинизмом заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:24
2024-02-06T14:24
2024-02-06T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал отвратительным цинизмом заявление генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине. Ранее Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил, что украинским властям придется мобилизовать больше солдат и не надеяться на поставку чудо-оружия из Германии. "Какой отвратительный цинизм", - написал Сальдо. По его словам, своим заявлением Фройдинг фактически одобряет мобилизацию женщин и детей. "Немцам украинцев не жалко. Умирать-то придется не фройдингам", - подчеркнул Сальдо. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сальдо осудил заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине
Сальдо назвал заявление генерала Фройдинга о мобилизации на Украине цинизмом