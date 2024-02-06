https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html

В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной

В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной - РИА Новости, 06.02.2024

В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной

Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:50

2024-02-06T13:50

2024-02-06T13:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. "Террор ТЦК (территориальный центр комплектации, новое название военкоматов на Украине – ред.) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал Чернев в интервью агентству РБК-Украина. Как заявил Чернев, о том, что военнообязанных нельзя отлавливать на улице, говорил и Владимир Зеленский. Подобный силовой метод лишь мешает, считает депутат. Как пишет агентство, одной из "эффективных альтернатив" ряд парламентариев считает так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников военкоматов проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно тяжело. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр