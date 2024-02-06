https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной - РИА Новости, 06.02.2024
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной
Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:50
2024-02-06T13:50
2024-02-06T13:50
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. "Террор ТЦК (территориальный центр комплектации, новое название военкоматов на Украине – ред.) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал Чернев в интервью агентству РБК-Украина. Как заявил Чернев, о том, что военнообязанных нельзя отлавливать на улице, говорил и Владимир Зеленский. Подобный силовой метод лишь мешает, считает депутат. Как пишет агентство, одной из "эффективных альтернатив" ряд парламентариев считает так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников военкоматов проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно тяжело. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной
Депутат Рады: террор от военкомов дискредитировал идею мобилизации на Украине
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
"Террор ТЦК (территориальный центр комплектации, новое название военкоматов на Украине – ред.) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал Чернев в интервью агентству РБК-Украина. Как заявил Чернев, о том, что военнообязанных нельзя отлавливать на улице, говорил и Владимир Зеленский
. Подобный силовой метод лишь мешает, считает депутат.
Как пишет агентство, одной из "эффективных альтернатив" ряд парламентариев считает так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников военкоматов проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно тяжело.
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе
Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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