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В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной - РИА Новости, 06.02.2024
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https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной - РИА Новости, 06.02.2024
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной
Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:50
2024-02-06T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. "Террор ТЦК (территориальный центр комплектации, новое название военкоматов на Украине – ред.) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал Чернев в интервью агентству РБК-Украина. Как заявил Чернев, о том, что военнообязанных нельзя отлавливать на улице, говорил и Владимир Зеленский. Подобный силовой метод лишь мешает, считает депутат. Как пишет агентство, одной из "эффективных альтернатив" ряд парламентариев считает так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников военкоматов проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно тяжело. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной

Депутат Рады: террор от военкомов дискредитировал идею мобилизации на Украине

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уличный террор военкоматов по отношению к мужчинам призывного возраста дискредитировал идею мобилизации на Украине, считает заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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"Террор ТЦК (территориальный центр комплектации, новое название военкоматов на Украине – ред.) на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал Чернев в интервью агентству РБК-Украина. Как заявил Чернев, о том, что военнообязанных нельзя отлавливать на улице, говорил и Владимир Зеленский. Подобный силовой метод лишь мешает, считает депутат.
Как пишет агентство, одной из "эффективных альтернатив" ряд парламентариев считает так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников военкоматов проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно тяжело.
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Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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