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Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации - РИА Новости, 06.02.2024
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15:11 06.02.2024
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Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации - РИА Новости, 06.02.2024
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:11
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михаил мишустин
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.
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Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации
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михаил мишустин, россия, видео
Михаил Мишустин, Россия
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.
2024-02-06T15:11
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Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации

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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
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