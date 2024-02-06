https://ria.ru/20240206/mishustin-1925708042.html

Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации

Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации - РИА Новости, 06.02.2024

Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации

Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:11

михаил мишустин

россия

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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.

россия

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Илья Абрамов

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Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации 2024-02-06T15:11 true PT7M02S

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Илья Абрамов

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