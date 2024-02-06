https://ria.ru/20240206/mishustin-1925708042.html
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации - РИА Новости, 06.02.2024
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:11
2024-02-06T15:11
2024-02-06T15:11
михаил мишустин
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации
Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации
2024-02-06T15:11
true
PT7M02S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, видео
Михаил Мишустин, Россия
Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию и цифровизации
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.
2024-02-06T15:11
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PT7M02S
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в стратегической сессии по социально-экономическому развитию и цифровизации.