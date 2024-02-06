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Израильский министр извинился за пост сына про Альцгеймер с фото Байдена - РИА Новости, 06.02.2024
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16:13 06.02.2024 (обновлено: 16:20 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ministr-1925735704.html
Израильский министр извинился за пост сына про Альцгеймер с фото Байдена
Израильский министр извинился за пост сына про Альцгеймер с фото Байдена - РИА Новости, 06.02.2024
Израильский министр извинился за пост сына про Альцгеймер с фото Байдена
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в социальной сети X, в котором тот намекнул на то, что у... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в социальной сети X, в котором тот намекнул на то, что у президента США Джо Байдена - болезнь Альцгеймера. Ранее 18-летний Шуваэль Бен-Гвир написал в социальной сети X, что "в такие трудные времена важно повышать осведомленность о болезни Альцгеймера - дегенеративном заболевании головного мозга, которое является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте". Пост, который Шуваэль сопроводил фотографией Байдена, был позднее удален. "Шуваэль - мой сын, которого я люблю больше всего на счете. Но... он допустил серьезную ошибку в своем посте, который я глубоко не одобряю. США - наш большой союзник, а президент США Джо Байден - друг Израиля. Даже если я не согласен с его поведением, здесь нет никакого места унижению. Уважение к здоровью - это основа, именно так я воспитываю своих детей. Я прошу прощения за высказывания моего сына", - написал министр в социальной сети X. В воскресенье газета The Wall Street Journal опубликовала статью с высказываниями Итамара Бен-Гвира, который осудил Байдена за политику предоставления гуманитарной помощи сектору Газа, которая, по его словам, идет в руки ХАМАС. По мнению Бен-Гвира, если бы Дональд Трамп был у власти, США вели бы себя совершенно иначе. Министр в узком военном кабинете Израиля Бени Ганц и лидер парламентской оппозиции Яир Лапид осудили подобные заявления Бен-Гвира. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html
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в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, джо байден, хамас, оон, бени ганц
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Бени Ганц
Израильский министр извинился за пост сына про Альцгеймер с фото Байдена

Министр Бен-Гвир извинился за пост сына про болезнь Альцгеймера с фото Байдена

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в социальной сети X, в котором тот намекнул на то, что у президента США Джо Байдена - болезнь Альцгеймера.
Ранее 18-летний Шуваэль Бен-Гвир написал в социальной сети X, что "в такие трудные времена важно повышать осведомленность о болезни Альцгеймера - дегенеративном заболевании головного мозга, которое является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте". Пост, который Шуваэль сопроводил фотографией Байдена, был позднее удален.
© @shuvaelbengvircПубликация Шуваэля Бен-Гвира в социальной сети X
Публикация Шуваэля Бен-Гвира в социальной сети X
© @shuvaelbengvirc
Публикация Шуваэля Бен-Гвира в социальной сети X
«
"Шуваэль - мой сын, которого я люблю больше всего на счете. Но... он допустил серьезную ошибку в своем посте, который я глубоко не одобряю. США - наш большой союзник, а президент США Джо Байден - друг Израиля. Даже если я не согласен с его поведением, здесь нет никакого места унижению. Уважение к здоровью - это основа, именно так я воспитываю своих детей. Я прошу прощения за высказывания моего сына", - написал министр в социальной сети X.
В воскресенье газета The Wall Street Journal опубликовала статью с высказываниями Итамара Бен-Гвира, который осудил Байдена за политику предоставления гуманитарной помощи сектору Газа, которая, по его словам, идет в руки ХАМАС. По мнению Бен-Гвира, если бы Дональд Трамп был у власти, США вели бы себя совершенно иначе. Министр в узком военном кабинете Израиля Бени Ганц и лидер парламентской оппозиции Яир Лапид осудили подобные заявления Бен-Гвира.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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