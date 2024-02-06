https://ria.ru/20240206/minfin-1925631875.html
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования - РИА Новости, 06.02.2024
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования
Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:33
2024-02-06T11:33
2024-02-06T11:34
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
алексей сазанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на конференции Kept. "Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Если в 2021-2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, то сейчас, по мере адаптации экономики и бюджетной политики к внешним шокам, есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную-долгосрочную перспективу, чтобы она была более предсказуемой", – цитирует Сазанова пресс-служба Минфина РФ. Он отметил, что об этом всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы. "Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы", – заявил замглавы Минфина. По его словам, стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. "Минфин готов рассматривать продление действия инвестиционного налогового вычета и режима РИП (регионального инвестиционного проекта – ред.) По режиму РИП есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность - компании инвестируют в развитие и создают рабочие места", - сказал Сазанов. Замминистра также рассказал о работе в международной сфере. Он напомнил, что Минфин предложил ряду стран Персидского залива начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. За базу предлагается взять стандартную модель соглашения с единой ставкой налога у источника по дивидендам, процентам и роялти в размере 10%, с исключениями для госорганов, суверенных фондов и госкомпаний. "Цель доработки текстов соглашений – не допустить, чтобы бизнес использовал иностранные юрисдикции исключительно для применения пониженных налоговых ставок или для уклонения от уплаты налогов. Соглашения должны способствовать притоку иностранных инвестиций", – пояснил Сазанов.
https://ria.ru/20240206/rubl-1925581384.html
https://ria.ru/20231222/byudzhet-1917596476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, алексей сазанов
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Алексей Сазанов
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования
Минфин больше не планирует продлевать антикризисные налоговые меры
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу, заявил
замминистра финансов России Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на конференции Kept.
"Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Если в 2021-2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, то сейчас, по мере адаптации экономики и бюджетной политики к внешним шокам, есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную-долгосрочную перспективу, чтобы она была более предсказуемой", – цитирует Сазанова пресс-служба Минфина РФ.
Он отметил, что об этом всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы. "Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы", – заявил замглавы Минфина.
По его словам, стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. "Минфин готов рассматривать продление действия инвестиционного налогового вычета и режима РИП (регионального инвестиционного проекта – ред.) По режиму РИП есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность - компании инвестируют в развитие и создают рабочие места", - сказал Сазанов.
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
Замминистра также рассказал о работе в международной сфере. Он напомнил, что Минфин предложил ряду стран Персидского залива
начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. За базу предлагается взять стандартную модель соглашения с единой ставкой налога у источника по дивидендам, процентам и роялти в размере 10%, с исключениями для госорганов, суверенных фондов и госкомпаний.
"Цель доработки текстов соглашений – не допустить, чтобы бизнес использовал иностранные юрисдикции исключительно для применения пониженных налоговых ставок или для уклонения от уплаты налогов. Соглашения должны способствовать притоку иностранных инвестиций", – пояснил Сазанов.
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны