Рейтинг@Mail.ru
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 06.02.2024 (обновлено: 11:34 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/minfin-1925631875.html
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования - РИА Новости, 06.02.2024
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования
Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:33
2024-02-06T11:34
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
алексей сазанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на конференции Kept. "Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Если в 2021-2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, то сейчас, по мере адаптации экономики и бюджетной политики к внешним шокам, есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную-долгосрочную перспективу, чтобы она была более предсказуемой", – цитирует Сазанова пресс-служба Минфина РФ. Он отметил, что об этом всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы. "Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы", – заявил замглавы Минфина. По его словам, стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. "Минфин готов рассматривать продление действия инвестиционного налогового вычета и режима РИП (регионального инвестиционного проекта – ред.) По режиму РИП есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность - компании инвестируют в развитие и создают рабочие места", - сказал Сазанов. Замминистра также рассказал о работе в международной сфере. Он напомнил, что Минфин предложил ряду стран Персидского залива начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. За базу предлагается взять стандартную модель соглашения с единой ставкой налога у источника по дивидендам, процентам и роялти в размере 10%, с исключениями для госорганов, суверенных фондов и госкомпаний. "Цель доработки текстов соглашений – не допустить, чтобы бизнес использовал иностранные юрисдикции исключительно для применения пониженных налоговых ставок или для уклонения от уплаты налогов. Соглашения должны способствовать притоку иностранных инвестиций", – пояснил Сазанов.
https://ria.ru/20240206/rubl-1925581384.html
https://ria.ru/20231222/byudzhet-1917596476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, алексей сазанов
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Алексей Сазанов
Минфин заявил о завершении периода антикризисного налогового регулирования

Минфин больше не планирует продлевать антикризисные налоговые меры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Период антикризисного налогового регулирования в РФ завершается, и сейчас есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на конференции Kept.
"Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Если в 2021-2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, то сейчас, по мере адаптации экономики и бюджетной политики к внешним шокам, есть возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную-долгосрочную перспективу, чтобы она была более предсказуемой", – цитирует Сазанова пресс-служба Минфина РФ.
Он отметил, что об этом всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы. "Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы", – заявил замглавы Минфина.
По его словам, стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. "Минфин готов рассматривать продление действия инвестиционного налогового вычета и режима РИП (регионального инвестиционного проекта – ред.) По режиму РИП есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность - компании инвестируют в развитие и создают рабочие места", - сказал Сазанов.
Купюры номиналом в пять и десять рублей - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
02:17
Замминистра также рассказал о работе в международной сфере. Он напомнил, что Минфин предложил ряду стран Персидского залива начать переговоры о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. За базу предлагается взять стандартную модель соглашения с единой ставкой налога у источника по дивидендам, процентам и роялти в размере 10%, с исключениями для госорганов, суверенных фондов и госкомпаний.
"Цель доработки текстов соглашений – не допустить, чтобы бизнес использовал иностранные юрисдикции исключительно для применения пониженных налоговых ставок или для уклонения от уплаты налогов. Соглашения должны способствовать притоку иностранных инвестиций", – пояснил Сазанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны
22 декабря 2023, 23:57
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияАлексей Сазанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала