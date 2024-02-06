https://ria.ru/20240206/lavrov-1925600737.html
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.02.2024
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:09
2024-02-06T12:09
2024-02-06T12:09
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заседание Делового совета под председательством Сергея Лаврова
Заседание Делового совета под председательством Сергея Лаврова
2024-02-06T12:09
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PT3M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.
2024-02-06T12:09
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PT3M52S
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.