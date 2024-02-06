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Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.02.2024
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12:09 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/lavrov-1925600737.html
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.02.2024
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:09
2024-02-06T12:09
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.
россия
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Заседание Делового совета под председательством Сергея Лаврова
Заседание Делового совета под председательством Сергея Лаврова
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сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.
2024-02-06T12:09
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Заседание Делового совета под председательством Лаврова. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в заседании Делового совета.
 
Сергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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