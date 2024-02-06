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В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы - РИА Новости, 06.02.2024
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11:18 06.02.2024 (обновлено: 13:52 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kuzbass-1925628480.html
В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы
В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы - РИА Новости, 06.02.2024
В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы
Новый корпус больницы построят в поселке Яя Кемеровской области, также там реконструируют школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:18
2024-02-06T13:52
яя (остров)
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Новый корпус больницы построят в поселке Яя Кемеровской области, также там реконструируют школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Яйский муниципальный округ. "Сегодня мы работали в больнице, главный корпус которой находится в аварийном состоянии. Здание строили заключенные и допустили много ошибок, в подвал поступала вода с заболоченного участка. На сегодняшний день фундамент восстановлению не подлежит. Я дал поручение переводить подразделения в другие корпуса. Аварийное здание снесем, взамен построим современное, территорию благоустроим. Все работы будут выполнены в течение двух лет", — рассказал жителям поселка Сергей Цивилев. Губернатор заверил, что на время стройки медицинскую помощь жители округа продолжат получать в полном объеме. Хирургическое отделение и другие подразделения перенесут из аварийного корпуса в свободные помещения больничного городка. Их предварительно отремонтируют. Также на встрече с жителями речь шла и о судьбе местной школы. Как пояснил губернатор, образовательное учреждение вошло в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Часть здания, которую невозможно отремонтировать, будет демонтирована. Для школьников построят новый учебный блок, который будет соответствовать всем современным требованиям безопасности и оснащенности. Детям и родителям Сергей Цивилев предложил участвовать в создании проекта. Еще один проблемный объект поселка Яя — котельная, оснащение которой давно выработало ресурс. По поручению Сергея Цивилева осенью прошлого года этот объект перешел под управление компании СКЭК. Специалисты поддерживают котлы и насосы в рабочем состоянии, что позволяет этот отопительный сезон проходить без крупных поломок, снабжать теплом и горячей водой 81 жилой дом, 11 объектов социальной сферы, а также 44 коммерческих объекта. "Котельная изначально расположена в неприспособленном помещении, в бывшем гараже. Были большие риски, что сможем этой зимой разморозить дома. По моему поручению на объект зашли профессионалы СКЭК, компания уже вложила большие инвестиции, обеспечивает подачу тепла и горячей воды. Порадовало, что для рабочих сделали комнаты отдыха, сауну. На складе есть большой запас угля. Обсудили программу модернизации котельной, все решения приняты. В летнее время начнется замена оборудования", — сообщил Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20240205/forum-1925485937.html
https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html
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яя (остров), кемеровская область, сергей цивилев
Яя (остров), Кемеровская область, Сергей Цивилев
В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы

В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы и реконструируют школу

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСергея Цивилев во время визита в в Яйский муниципальный округ
Сергея Цивилев во время визита в в Яйский муниципальный округ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Сергея Цивилев во время визита в в Яйский муниципальный округ
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Новый корпус больницы построят в поселке Яя Кемеровской области, также там реконструируют школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Яйский муниципальный округ.
"Сегодня мы работали в больнице, главный корпус которой находится в аварийном состоянии. Здание строили заключенные и допустили много ошибок, в подвал поступала вода с заболоченного участка. На сегодняшний день фундамент восстановлению не подлежит. Я дал поручение переводить подразделения в другие корпуса. Аварийное здание снесем, взамен построим современное, территорию благоустроим. Все работы будут выполнены в течение двух лет", — рассказал жителям поселка Сергей Цивилев.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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Губернатор заверил, что на время стройки медицинскую помощь жители округа продолжат получать в полном объеме. Хирургическое отделение и другие подразделения перенесут из аварийного корпуса в свободные помещения больничного городка. Их предварительно отремонтируют.
Также на встрече с жителями речь шла и о судьбе местной школы. Как пояснил губернатор, образовательное учреждение вошло в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Часть здания, которую невозможно отремонтировать, будет демонтирована. Для школьников построят новый учебный блок, который будет соответствовать всем современным требованиям безопасности и оснащенности. Детям и родителям Сергей Цивилев предложил участвовать в создании проекта.
Еще один проблемный объект поселка Яя — котельная, оснащение которой давно выработало ресурс. По поручению Сергея Цивилева осенью прошлого года этот объект перешел под управление компании СКЭК. Специалисты поддерживают котлы и насосы в рабочем состоянии, что позволяет этот отопительный сезон проходить без крупных поломок, снабжать теплом и горячей водой 81 жилой дом, 11 объектов социальной сферы, а также 44 коммерческих объекта.
"Котельная изначально расположена в неприспособленном помещении, в бывшем гараже. Были большие риски, что сможем этой зимой разморозить дома. По моему поручению на объект зашли профессионалы СКЭК, компания уже вложила большие инвестиции, обеспечивает подачу тепла и горячей воды. Порадовало, что для рабочих сделали комнаты отдыха, сауну. На складе есть большой запас угля. Обсудили программу модернизации котельной, все решения приняты. В летнее время начнется замена оборудования", — сообщил Сергей Цивилев.
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Яя (остров)Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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