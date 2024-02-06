https://ria.ru/20240206/kuzbass-1925628480.html

В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы

В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы - РИА Новости, 06.02.2024

В кузбасском поселке Яя построят новый корпус больницы

Новый корпус больницы построят в поселке Яя Кемеровской области, также там реконструируют школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:18

2024-02-06T11:18

2024-02-06T13:52

яя (остров)

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Новый корпус больницы построят в поселке Яя Кемеровской области, также там реконструируют школу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Яйский муниципальный округ. "Сегодня мы работали в больнице, главный корпус которой находится в аварийном состоянии. Здание строили заключенные и допустили много ошибок, в подвал поступала вода с заболоченного участка. На сегодняшний день фундамент восстановлению не подлежит. Я дал поручение переводить подразделения в другие корпуса. Аварийное здание снесем, взамен построим современное, территорию благоустроим. Все работы будут выполнены в течение двух лет", — рассказал жителям поселка Сергей Цивилев. Губернатор заверил, что на время стройки медицинскую помощь жители округа продолжат получать в полном объеме. Хирургическое отделение и другие подразделения перенесут из аварийного корпуса в свободные помещения больничного городка. Их предварительно отремонтируют. Также на встрече с жителями речь шла и о судьбе местной школы. Как пояснил губернатор, образовательное учреждение вошло в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Часть здания, которую невозможно отремонтировать, будет демонтирована. Для школьников построят новый учебный блок, который будет соответствовать всем современным требованиям безопасности и оснащенности. Детям и родителям Сергей Цивилев предложил участвовать в создании проекта. Еще один проблемный объект поселка Яя — котельная, оснащение которой давно выработало ресурс. По поручению Сергея Цивилева осенью прошлого года этот объект перешел под управление компании СКЭК. Специалисты поддерживают котлы и насосы в рабочем состоянии, что позволяет этот отопительный сезон проходить без крупных поломок, снабжать теплом и горячей водой 81 жилой дом, 11 объектов социальной сферы, а также 44 коммерческих объекта. "Котельная изначально расположена в неприспособленном помещении, в бывшем гараже. Были большие риски, что сможем этой зимой разморозить дома. По моему поручению на объект зашли профессионалы СКЭК, компания уже вложила большие инвестиции, обеспечивает подачу тепла и горячей воды. Порадовало, что для рабочих сделали комнаты отдыха, сауну. На складе есть большой запас угля. Обсудили программу модернизации котельной, все решения приняты. В летнее время начнется замена оборудования", — сообщил Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20240205/forum-1925485937.html

https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html

яя (остров)

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

яя (остров), кемеровская область, сергей цивилев