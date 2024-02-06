https://ria.ru/20240206/kurskaya_oblast-1925582989.html
Ракетную опасность в Курской области отменили
Ракетную опасность в Курской области отменили - РИА Новости, 06.02.2024
Ракетную опасность в Курской области отменили
Ракетная опасность, которую ранее объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, отменена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:40
2024-02-06T02:40
2024-02-06T02:40
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
железногорск
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ракетная опасность, которую ранее объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, отменена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться."Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html
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роман старовойт, курская область, железногорск
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Железногорск
Ракетную опасность в Курской области отменили
Ракетную опасность в Железногорске и Хомутовском районе Курской области отменена