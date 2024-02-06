https://ria.ru/20240206/kurskaya_oblast-1925582989.html

Ракетную опасность в Курской области отменили

Ракетную опасность в Курской области отменили - РИА Новости, 06.02.2024

Ракетную опасность в Курской области отменили

Ракетная опасность, которую ранее объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, отменена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T02:40

2024-02-06T02:40

2024-02-06T02:40

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

железногорск

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ракетная опасность, которую ранее объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, отменена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться."Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html

курская область

железногорск

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роман старовойт, курская область, железногорск