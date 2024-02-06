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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:34 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kurskaya_oblast-1925582684.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:34
2024-02-06T02:34
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
железногорск
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. "Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт, железногорск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Железногорск
В Курской области объявили ракетную опасность

В Железногорске и Хомутовском районе Курской области объявили ракетную опасность

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться.
"Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтЖелезногорск
 
 
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