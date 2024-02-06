https://ria.ru/20240206/kurskaya_oblast-1925582684.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:34
2024-02-06T02:34
2024-02-06T02:34
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
железногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. "Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240125/pvo-1923423625.html
курская область
железногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, железногорск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Железногорск
В Курской области объявили ракетную опасность
В Железногорске и Хомутовском районе Курской области объявили ракетную опасность