https://ria.ru/20240206/kurskaya_oblast-1925582684.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T02:34

2024-02-06T02:34

2024-02-06T02:34

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

железногорск

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе и призвал жителей укрыться. "Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240125/pvo-1923423625.html

курская область

железногорск

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курская область, роман старовойт, железногорск