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Глава МИД Украины встретился с португальским коллегой - РИА Новости, 06.02.2024
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15:01 06.02.2024 (обновлено: 15:05 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kuleba-1925704130.html
Глава МИД Украины встретился с португальским коллегой
Глава МИД Украины встретился с португальским коллегой - РИА Новости, 06.02.2024
Глава МИД Украины встретился с португальским коллегой
Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что провел в Киеве встречу со своим португальским коллегой Жоао Кравиньо и обсудил с ним усиление военной... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:01
2024-02-06T15:05
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что провел в Киеве встречу со своим португальским коллегой Жоао Кравиньо и обсудил с ним усиление военной поддержки Киева по стороны Брюсселя и Лиссабона. "Я приветствовал своего португальского коллегу Жоао Кравиньо в Киеве и поблагодарил его за личную твердую позицию в поддержку Украины. Мы обсудили формулу мира Владимира Зеленского, членство Украины в ЕС и НАТО, а также усиление военной поддержки со стороны Португалии и ЕС", - написал Кулеба. По словам Кулебы, Украина рассчитывает на то, что ЕС ускорит и увеличит поставки артиллерийских снарядов в достаточном количестве. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924329176.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Украины встретился с португальским коллегой

Кулеба заявил, что провел в Киеве встречу с главой португальского МИД Кравиньо

© Dmytro Kuleba/XГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Португалии Жоао Кравиньо. 6 февраля 2024
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Португалии Жоао Кравиньо. 6 февраля 2024
© Dmytro Kuleba/X
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Португалии Жоао Кравиньо. 6 февраля 2024
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что провел в Киеве встречу со своим португальским коллегой Жоао Кравиньо и обсудил с ним усиление военной поддержки Киева по стороны Брюсселя и Лиссабона.
"Я приветствовал своего португальского коллегу Жоао Кравиньо в Киеве и поблагодарил его за личную твердую позицию в поддержку Украины. Мы обсудили формулу мира Владимира Зеленского, членство Украины в ЕС и НАТО, а также усиление военной поддержки со стороны Португалии и ЕС", - написал Кулеба.
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По словам Кулебы, Украина рассчитывает на то, что ЕС ускорит и увеличит поставки артиллерийских снарядов в достаточном количестве.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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