https://ria.ru/20240206/kosatki-1925748091.html

Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо

Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо - РИА Новости, 06.02.2024

Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо

Около десяти косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива, передает телеканал... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:43

2024-02-06T16:43

2024-02-06T18:26

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хоккайдо

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Около десяти косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива, передает телеканал NHK. "Утром 6 февраля около десяти косаток были обнаружены в дрейфующих льдах у побережья города Раусу", — указано в материале.Косатки застряли на отдалении около километра от берега, и из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. Телеканал цитирует местных жителей, которые говорят, что не остается другого выбора, кроме как ждать, пока не сломается лед.По данным NHK, в 2005 году группа косаток тоже застряла во льдах у побережья Раусу. Тогда большая часть особей погибла.Как заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, спасти косаток можно с помощью судна."Им нужна полынья, то есть пространство чистой воды. Ее можно создать искусственно", — объяснил он.По словам Мухаметова, сделать это можно с помощью судов ледового класса, но не обязательно ледоколов. Если корабль прикроет место скопления косаток от ветра, под бортом судна образуется полынья."Если в ближайшие часы этого никто делать не собирается, то косаток очень жаль", — добавил океанолог.Эксперт предположил, что для такой операции может подойти японский ледокол "Тэсио", который ранее участвовал в операции по вызволению российского танкера "Остров Сахалин" в Охотском море.В свою очередь, вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС для спасения косаток. Он напомнил, что всего в 350 километрах к северу, в сахалинском заливе Анива, есть несколько российских спасательных судов усиленного ледового класса.

https://ria.ru/20190829/1558052182.html

https://ria.ru/20210928/kosatki-1752102607.html

https://ria.ru/20230902/delfin-1893428219.html

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