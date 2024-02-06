https://ria.ru/20240206/kongressvuman-1925579209.html

Конгрессвуман призвала отправить американских политиков воевать на Украину

Конгрессвуман призвала отправить американских политиков воевать на Украину - РИА Новости, 06.02.2024

Конгрессвуман призвала отправить американских политиков воевать на Украину

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что представит законопроект, которым предполагается, что любой политик, выступающий за отправку... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:15

2024-02-06T01:15

2024-02-06T01:18

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что представит законопроект, которым предполагается, что любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, сам окажется на фронте вместе с военными. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. При этом в документе не содержится какого-либо упоминания об отправке американских войск на Украину. Президент США Джо Байден также ранее неоднократно заявлял, что не отправит американские войска сражаться на Украине. "В честь Чака Шумера я внесу законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, был обязан сражаться на передовой вместе с ними", - написала Луна в соцсети Х. Известный американский журналист Такер Карлсон ранее сообщал, что шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924936463.html

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438856.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, чак шумер, нато, министерство обороны сша, в мире