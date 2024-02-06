https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html

Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей

Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2024

Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей

Суд обязал детсад Тобольска, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родителям 3 миллиона рублей в качестве компенсации, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:19

2024-02-06T16:19

2024-02-06T16:19

происшествия

тобольск

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольска, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родителям 3 миллиона рублей в качестве компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области во вторник. Четвертого мая минувшего года в одном из детсадов Тобольска четырехлетняя девочка во время утренней прогулки повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась. "Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее родителей, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации нравственных страданий… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 миллиона рублей", - указано в сообщении. Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце сентября 2023 года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на один год и на два года лишена права заниматься педагогической деятельностью.

https://ria.ru/20240202/kolodets-1925111532.html

тобольск

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тобольск, тюменская область