https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html
Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей
Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2024
Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей
Суд обязал детсад Тобольска, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родителям 3 миллиона рублей в качестве компенсации, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:19
2024-02-06T16:19
2024-02-06T16:19
происшествия
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольска, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родителям 3 миллиона рублей в качестве компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области во вторник. Четвертого мая минувшего года в одном из детсадов Тобольска четырехлетняя девочка во время утренней прогулки повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась. "Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее родителей, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации нравственных страданий… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 миллиона рублей", - указано в сообщении. Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце сентября 2023 года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на один год и на два года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тобольск, тюменская область
Происшествия, Тобольск, Тюменская область
Детский сад в Тобольске выплатит семье погибшей девочки три миллиона рублей
Суд обязал детсад в Тобольске выплатить семье погибшей девочки 3 миллиона рублей
ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Суд обязал детсад Тобольска, в котором во время утренней прогулки погибла девочка, выплатить ее родителям 3 миллиона рублей в качестве компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области во вторник.
Четвертого мая минувшего года в одном из детсадов Тобольска четырехлетняя девочка во время утренней прогулки повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась.
«
"Смерть девочки явилась невосполнимой утратой для ее родителей, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации нравственных страданий… Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 миллиона рублей", - указано в сообщении.
Воспитатель детсада, которая недоглядела за ребенком, в конце сентября 2023 года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ограничена в свободе на один год и на два года лишена права заниматься педагогической деятельностью.
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