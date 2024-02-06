https://ria.ru/20240206/khusity-1925805456.html

Йеменские хуситы предупредили об эскалации, если продолжится война в Газе

Йеменские хуситы предупредили об эскалации, если продолжится война в Газе - РИА Новости, 06.02.2024

Йеменские хуситы предупредили об эскалации, если продолжится война в Газе

Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик Бадр эд-Дин аль-Хуси пригрозил во вторник наибольшей эскалацией с их... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:23

2024-02-06T21:23

2024-02-06T21:23

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик Бадр эд-Дин аль-Хуси пригрозил во вторник наибольшей эскалацией с их стороны, если агрессия Израиля против сектора Газа не прекратится. "Впервые Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив оказались на таком уровне эффективности давления на врагов. Влияние позиции нашей страны на "еврейское лобби" вызывает такое раздражение, что побудило американцев и британцев ввязаться в войну против нашей страны", - заявил аль-Хуси в своем выступлении, которое транслировалось телеканалом "Аль-Масира". "Я предупреждаю их и говорю, что они должны прекратить агрессию против Газы и прекратить блокаду, иначе мы будем стремиться к все большей и большей эскалации... Наши люди будут продолжать свою деятельность в рамках своего права", - добавил он. По его словам, никакие действия США, Великобритании и Израиля "не повлияют на наше положение, не ограничат наши возможности, операции и не сломят волю нашего народа". Лидер хуситов рассказал, что теперь и американцы, и израильтяне прибегают к маскировке своих судов в Красном море, размещая на них другие флаги, чтобы по ним не были нанесены удары. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20240206/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240206/khusity-1925618296.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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