https://ria.ru/20240206/italiya-1925775453.html

Итальянские фермеры обещали продолжить борьбу после слов фон дер Ляйен

Итальянские фермеры обещали продолжить борьбу после слов фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.02.2024

Итальянские фермеры обещали продолжить борьбу после слов фон дер Ляйен

Итальянские фермеры посчитали неприемлемыми заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и обещают продолжить протесты. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:27

2024-02-06T18:27

2024-02-06T18:27

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РИМ, 6 фев - РИА Новости. Итальянские фермеры посчитали неприемлемыми заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и обещают продолжить протесты. "Мы считаем, что это не что иное, как подходящие ко случаю декларации, которые фактически откладывают все на неопределенное время, поэтому для нас они абсолютно недопустимы", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении оргкомитета протестующих фермеров. Согласно этому сообщению, протесты аграриев могли бы остановиться, если бы власти ЕС предприняли конкретные действия для их поддержки. "Мы не остановимся, нас не остановят подачками. Наша борьба продолжается", - сообщили в объединении фермеров. По словам их представителя, аграрии все равно намерены провести акцию протестах в предместьях Рима в четверг. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила об отзыве законопроекта в Европарламенте по снижению использования пестицидов в ЕС. Еврокомиссия в июне 2022 года внесла законодательное предложение по регулированию использования пестицидов SUR, предусматривающее 50%-ое снижение использования пестицидов к 2030 году.

https://ria.ru/20240206/aktsiya-1925762447.html

https://ria.ru/20240206/bolgariya-1925677323.html

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