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Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента - РИА Новости, 06.02.2024
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14:59 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html
Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента - РИА Новости, 06.02.2024
Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила за раскрытие данных о банковских счетах иностранных агентов в России, подтверждающих, в связи с... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:59
2024-02-06T14:59
общество
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила за раскрытие данных о банковских счетах иностранных агентов в России, подтверждающих, в связи с чем возник данный статус. "Было бы абсолютно правильным, если наше государство, давая статус иностранного агента человеку, эту информацию сообщало всему обществу - с выписками из банковских счетов, о коммуникациях, все пруфы и факты выкладывая. И здесь, чтобы это сделать, серьезно придется править наше законодательство, а, может, и Конституцию. Однако сведения из банковских счетов - это банковская тайна, и если государство будет их публиковать, то оно нарушит закон. И тогда эти самые иноагенты будут судиться и говорить, что их права нарушаются", - сказала Мизулина на встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге. Она отметила, что в этой ситуации данные о том, кто с кем сотрудничает, помогли бы людям открыть глаза на "лидеров общественного мнения". "Большинство из иноагентов, по мнению многих жителей нашей страны, продолжают здесь, в России, зарабатывать деньги, поливая ежедневно грязью страну и граждан. Многие требуют, чтобы им финансовые потоки перекрыли, и я это поддерживаю", – добавила Мизулина.
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общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, россия
Общество, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Россия
Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента

Мизулина считает, что все пруфы с банковскими данными иноагентов нужно открыть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила за раскрытие данных о банковских счетах иностранных агентов в России, подтверждающих, в связи с чем возник данный статус.
"Было бы абсолютно правильным, если наше государство, давая статус иностранного агента человеку, эту информацию сообщало всему обществу - с выписками из банковских счетов, о коммуникациях, все пруфы и факты выкладывая. И здесь, чтобы это сделать, серьезно придется править наше законодательство, а, может, и Конституцию. Однако сведения из банковских счетов - это банковская тайна, и если государство будет их публиковать, то оно нарушит закон. И тогда эти самые иноагенты будут судиться и говорить, что их права нарушаются", - сказала Мизулина на встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге.
Она отметила, что в этой ситуации данные о том, кто с кем сотрудничает, помогли бы людям открыть глаза на "лидеров общественного мнения".
"Большинство из иноагентов, по мнению многих жителей нашей страны, продолжают здесь, в России, зарабатывать деньги, поливая ежедневно грязью страну и граждан. Многие требуют, чтобы им финансовые потоки перекрыли, и я это поддерживаю", – добавила Мизулина.
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ОбществоЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаРоссия
 
 
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