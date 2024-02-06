https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html

Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента

Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента - РИА Новости, 06.02.2024

Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила за раскрытие данных о банковских счетах иностранных агентов в России, подтверждающих, в связи с... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:59

2024-02-06T14:59

2024-02-06T14:59

общество

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила за раскрытие данных о банковских счетах иностранных агентов в России, подтверждающих, в связи с чем возник данный статус. "Было бы абсолютно правильным, если наше государство, давая статус иностранного агента человеку, эту информацию сообщало всему обществу - с выписками из банковских счетов, о коммуникациях, все пруфы и факты выкладывая. И здесь, чтобы это сделать, серьезно придется править наше законодательство, а, может, и Конституцию. Однако сведения из банковских счетов - это банковская тайна, и если государство будет их публиковать, то оно нарушит закон. И тогда эти самые иноагенты будут судиться и говорить, что их права нарушаются", - сказала Мизулина на встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге. Она отметила, что в этой ситуации данные о том, кто с кем сотрудничает, помогли бы людям открыть глаза на "лидеров общественного мнения". "Большинство из иноагентов, по мнению многих жителей нашей страны, продолжают здесь, в России, зарабатывать деньги, поливая ежедневно грязью страну и граждан. Многие требуют, чтобы им финансовые потоки перекрыли, и я это поддерживаю", – добавила Мизулина.

https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, россия