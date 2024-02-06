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Депутаты от "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента стоя - РИА Новости, 06.02.2024
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11:43 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/gruziya-1925635257.html
Депутаты от "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента стоя
Депутаты от "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента стоя - РИА Новости, 06.02.2024
Депутаты от "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента стоя
Члены правящей партии "Грузинская мечта" вновь не стали приветствовать стоя президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, где она выступает с ежегодным... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:43
2024-02-06T11:43
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Члены правящей партии "Грузинская мечта" вновь не стали приветствовать стоя президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, где она выступает с ежегодным отчетом, трансляция с заседания проходит в прямом эфире на официальном сайте высшего законодательного органа республики. Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Депутаты "Грузинской мечты" ранее не приветствовали стоя Зурабишвили, когда президент появилась на обсуждении ее импичмента в парламенте. Тогда они заявили, что Зурабишвили является лишь формальным президентом, поскольку нарушила конституцию. Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится давно. Партия ранее даже подала иск по импичменту президента в Конституционный суд, который признал Зурабишвили нарушившей закон из-за не согласованных с правительством зарубежных визитов. При этом процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Депутаты от "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента стоя

Депутаты "Грузинской мечты" не стали приветствовать президента Зурабишвили стоя

© SputnikСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Члены правящей партии "Грузинская мечта" вновь не стали приветствовать стоя президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, где она выступает с ежегодным отчетом, трансляция с заседания проходит в прямом эфире на официальном сайте высшего законодательного органа республики.
Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года.
Депутаты "Грузинской мечты" ранее не приветствовали стоя Зурабишвили, когда президент появилась на обсуждении ее импичмента в парламенте. Тогда они заявили, что Зурабишвили является лишь формальным президентом, поскольку нарушила конституцию.
Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится давно. Партия ранее даже подала иск по импичменту президента в Конституционный суд, который признал Зурабишвили нарушившей закон из-за не согласованных с правительством зарубежных визитов. При этом процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
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