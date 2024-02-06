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Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке
Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке - РИА Новости, 06.02.2024
Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке
Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области Яна Михайловская во время декретного отпуска оформила соцконтракт и занялась перманентным макияжем,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:49
2024-02-06T13:49
2024-02-06T13:49
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области Яна Михайловская во время декретного отпуска оформила соцконтракт и занялась перманентным макияжем, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. Сначала женщина прошла обучение, потом начала практиковаться на родных и близких. С рождением второго ребенка она решила открыть свое дело. Собственных денег на покупку оборудования и аренду помещения не хватало, поэтому реализовать инициативу помог соцконтракт. При помощи господдержки начинающий предприниматель приобрела необходимые инструменты, расходные материалы и современную мебель для своего кабинета. На процедуры к молодому мастеру ездят жительницы не только Красной Яруги, но и других районов. В планах у краснояруженки расширить перечень услуг, пройти обучение и заниматься лазерной эпиляцией. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
https://ria.ru/20240206/krym-1925659390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, вячеслав гладков
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Белгородская область, Вячеслав Гладков
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области Яна Михайловская во время декретного отпуска оформила соцконтракт и занялась перманентным макияжем, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Сначала женщина прошла обучение, потом начала практиковаться на родных и близких.
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С рождением второго ребенка она решила открыть свое дело. Собственных денег на покупку оборудования и аренду помещения не хватало, поэтому реализовать инициативу помог соцконтракт. При помощи господдержки начинающий предприниматель приобрела необходимые инструменты, расходные материалы и современную мебель для своего кабинета.
На процедуры к молодому мастеру ездят жительницы не только Красной Яруги, но и других районов. В планах у краснояруженки расширить перечень услуг, пройти обучение и заниматься лазерной эпиляцией.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова
. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.