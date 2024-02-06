https://ria.ru/20240206/gospodderzhka-1925673769.html

Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке

Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке - РИА Новости, 06.02.2024

Белгородский бухгалтер запустила свое дело в сфере красоты по господдержке

Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области Яна Михайловская во время декретного отпуска оформила соцконтракт и занялась перманентным макияжем,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:49

2024-02-06T13:49

2024-02-06T13:49

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белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области Яна Михайловская во время декретного отпуска оформила соцконтракт и занялась перманентным макияжем, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. Сначала женщина прошла обучение, потом начала практиковаться на родных и близких. С рождением второго ребенка она решила открыть свое дело. Собственных денег на покупку оборудования и аренду помещения не хватало, поэтому реализовать инициативу помог соцконтракт. При помощи господдержки начинающий предприниматель приобрела необходимые инструменты, расходные материалы и современную мебель для своего кабинета. На процедуры к молодому мастеру ездят жительницы не только Красной Яруги, но и других районов. В планах у краснояруженки расширить перечень услуг, пройти обучение и заниматься лазерной эпиляцией. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

https://ria.ru/20240206/krym-1925659390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, вячеслав гладков