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Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2024
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13:53 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925679745.html
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2024
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:53
2024-02-06T13:53
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung. По данным опроса, почти каждый второй немец в возрасте от 8 до 30 лет (52%) заявил о недоверии правительству ФРГ. Также 42% респондентов не доверяют парламенту страны - бундестагу. При этом 62% респондентов доверяют Евросоюзу, а 59% - институту демократии в целом. Из результатов опроса также следует, что большинство молодежи обеспокоено нарушениями прав человека (51%), изменением климата (45%) и проблемой домогательств (45%). Опрос проводил нидерландский конъюнктурный институт Glocalities в онлайн формате с февраля по апрель 2023 года среди 516 молодых немцев в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не приводится.
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в мире, германия
В мире, Германия
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос

Опрос: почти каждый второй немец до 30 лет не доверяет правительству Германии

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung.
По данным опроса, почти каждый второй немец в возрасте от 8 до 30 лет (52%) заявил о недоверии правительству ФРГ. Также 42% респондентов не доверяют парламенту страны - бундестагу. При этом 62% респондентов доверяют Евросоюзу, а 59% - институту демократии в целом.
Из результатов опроса также следует, что большинство молодежи обеспокоено нарушениями прав человека (51%), изменением климата (45%) и проблемой домогательств (45%).
Опрос проводил нидерландский конъюнктурный институт Glocalities в онлайн формате с февраля по апрель 2023 года среди 516 молодых немцев в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не приводится.
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