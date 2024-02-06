https://ria.ru/20240206/germaniya-1925679745.html
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2024
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:53
2024-02-06T13:53
2024-02-06T13:53
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германия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung. По данным опроса, почти каждый второй немец в возрасте от 8 до 30 лет (52%) заявил о недоверии правительству ФРГ. Также 42% респондентов не доверяют парламенту страны - бундестагу. При этом 62% респондентов доверяют Евросоюзу, а 59% - институту демократии в целом. Из результатов опроса также следует, что большинство молодежи обеспокоено нарушениями прав человека (51%), изменением климата (45%) и проблемой домогательств (45%). Опрос проводил нидерландский конъюнктурный институт Glocalities в онлайн формате с февраля по апрель 2023 года среди 516 молодых немцев в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не приводится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
Опрос: почти каждый второй немец до 30 лет не доверяет правительству Германии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Больше половины немецкой молодежи не доверяет правительству Германии, следует из опроса, проведенного по заказу фонда Bertelsmann Stiftung.
По данным опроса, почти каждый второй немец в возрасте от 8 до 30 лет (52%) заявил о недоверии правительству ФРГ
. Также 42% респондентов не доверяют парламенту страны - бундестагу. При этом 62% респондентов доверяют Евросоюзу, а 59% - институту демократии в целом.
Из результатов опроса также следует, что большинство молодежи обеспокоено нарушениями прав человека (51%), изменением климата (45%) и проблемой домогательств (45%).
Опрос проводил нидерландский конъюнктурный институт Glocalities в онлайн формате с февраля по апрель 2023 года среди 516 молодых немцев в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не приводится.
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