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В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной - РИА Новости, 06.02.2024
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11:34 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925632031.html
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной - РИА Новости, 06.02.2024
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной
Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:34
2024-02-06T11:34
экономика
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно токсичной". "Никто не может сказать с уверенностью сегодня, как будет выглядеть (структура – ред.) энергоснабжения через семь лет, и вот почему никто не может сказать, насколько высокими будут цены на энергию в Германии к тому времени. Для компаний, которым требуется принимать инвестиционные решения, это абсолютно токсично", - заявил Руссвурм в интервью Financial Times. Глава ассоциации немецких промышленников отметил, что решение Германии сократить использование атомной энергии и угля и перейти на возобновляемые источники ставит немецкие компании в невыгодное положение по сравнению с фирмами других развитых стран. Руссвурм назвал климатическую повестку в Германии самой категоричной среди всех стран.
https://ria.ru/20240206/sholts-1925587031.html
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экономика, германия, олаф шольц
Экономика, Германия, Олаф Шольц
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной

Глава немецких промышленников назвал энергетическую политику Шольца токсичной

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно токсичной".
«
"Никто не может сказать с уверенностью сегодня, как будет выглядеть (структура – ред.) энергоснабжения через семь лет, и вот почему никто не может сказать, насколько высокими будут цены на энергию в Германии к тому времени. Для компаний, которым требуется принимать инвестиционные решения, это абсолютно токсично", - заявил Руссвурм в интервью Financial Times.
Глава ассоциации немецких промышленников отметил, что решение Германии сократить использование атомной энергии и угля и перейти на возобновляемые источники ставит немецкие компании в невыгодное положение по сравнению с фирмами других развитых стран.
Руссвурм назвал климатическую повестку в Германии самой категоричной среди всех стран.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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ЭкономикаГерманияОлаф Шольц
 
 
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