https://ria.ru/20240206/germaniya-1925632031.html
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной - РИА Новости, 06.02.2024
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной
Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:34
2024-02-06T11:34
2024-02-06T11:34
экономика
германия
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно токсичной". "Никто не может сказать с уверенностью сегодня, как будет выглядеть (структура – ред.) энергоснабжения через семь лет, и вот почему никто не может сказать, насколько высокими будут цены на энергию в Германии к тому времени. Для компаний, которым требуется принимать инвестиционные решения, это абсолютно токсично", - заявил Руссвурм в интервью Financial Times. Глава ассоциации немецких промышленников отметил, что решение Германии сократить использование атомной энергии и угля и перейти на возобновляемые источники ставит немецкие компании в невыгодное положение по сравнению с фирмами других развитых стран. Руссвурм назвал климатическую повестку в Германии самой категоричной среди всех стран.
https://ria.ru/20240206/sholts-1925587031.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5be82dfc3e58eb180ae06377f93e8a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, олаф шольц
Экономика, Германия, Олаф Шольц
В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной
Глава немецких промышленников назвал энергетическую политику Шольца токсичной