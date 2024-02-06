https://ria.ru/20240206/germaniya-1925632031.html

В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной

В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной - РИА Новости, 06.02.2024

В Германии энергетическую политику Шольца назвали токсичной

Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:34

2024-02-06T11:34

2024-02-06T11:34

экономика

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм назвал политику канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно токсичной". "Никто не может сказать с уверенностью сегодня, как будет выглядеть (структура – ред.) энергоснабжения через семь лет, и вот почему никто не может сказать, насколько высокими будут цены на энергию в Германии к тому времени. Для компаний, которым требуется принимать инвестиционные решения, это абсолютно токсично", - заявил Руссвурм в интервью Financial Times. Глава ассоциации немецких промышленников отметил, что решение Германии сократить использование атомной энергии и угля и перейти на возобновляемые источники ставит немецкие компании в невыгодное положение по сравнению с фирмами других развитых стран. Руссвурм назвал климатическую повестку в Германии самой категоричной среди всех стран.

https://ria.ru/20240206/sholts-1925587031.html

германия

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экономика, германия, олаф шольц