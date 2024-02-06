https://ria.ru/20240206/gazovyy_khab-1925593061.html

Источник: Путин в ходе визита в Турцию обсудит дорожную карту газового хаба

Источник: Путин в ходе визита в Турцию обсудит дорожную карту газового хаба - РИА Новости, 06.02.2024

Источник: Путин в ходе визита в Турцию обсудит дорожную карту газового хаба

Дорожная карта предложенного Россией проекта газового хаба в Турции будет обсуждаться в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:06

2024-02-06T07:06

2024-02-06T07:06

турция

россия

экономика

черное море

владимир путин

газпром

северный поток

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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Дорожная карта предложенного Россией проекта газового хаба в Турции будет обсуждаться в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее сообщал РИА Новости, что турецкая делегация посетила с визитом Россию для обсуждения деталей газового хаба, рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы. "Проект газового хаба – один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение лидеров (Турции и РФ) будут предложены наработки по "дорожной карте". Лидеры соответственно дадут свои поручения", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.

https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html

https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925399584.html

турция

россия

черное море

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турция, россия, экономика, черное море, владимир путин, газпром, северный поток