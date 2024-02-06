Источник: Путин в ходе визита в Турцию обсудит дорожную карту газового хаба
Анкара и Москва обсудят дорожную карту по газовому хабу в ходе визита Путина
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Дорожная карта предложенного Россией проекта газового хаба в Турции будет обсуждаться в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
Источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее сообщал РИА Новости, что турецкая делегация посетила с визитом Россию для обсуждения деталей газового хаба, рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы.
"Проект газового хаба – один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение лидеров (Турции и РФ) будут предложены наработки по "дорожной карте". Лидеры соответственно дадут свои поручения", - сообщил собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.