https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html

В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам - РИА Новости, 06.02.2024

В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

Лидер ассоциации "Платформа Молдовы" и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:44

2024-02-06T14:44

2024-02-06T14:51

сша

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молдавия

гагаузия

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Лидер ассоциации "Платформа Молдовы" и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках."Госпожа Санду, я выступаю с призывом организовать референдум для определения воли народа по действительно актуальному и важному вопросу - нерушимости нейтрального статуса Молдавии и недопустимости участия нашей страны в военных блоках. Актуальность этой проблемы обусловлена рисками безопасности в регионе и попытками руководства Молдавии втянуть страну в геополитическую конфронтацию", - говорится в открытом письме президенту, которое Влах опубликовала в своем Telegram-канале.Она отметила, что проведение референдума предполагает серьезные бюджетные расходы, и деньги налогоплательщиков должны расходоваться на благо общества. Сама же Санду в конце декабря предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз."Я призываю вас принять во внимание высказанные нами аргументы и выступить с инициативой по организации референдума по следующему вопросу: "Вы за присоединение Молдавии к блокам/альянсам/коалициям/военно-политическим соглашениям относительно совместной обороны или наступательных операций?" с вариантами ответа "Да" и "Нет", - пояснила свое предложение Влах.В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы", которая должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС).Санду в январе 2023 года интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20231226/gagauziya-1918194514.html

https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html

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молдавия

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, нато