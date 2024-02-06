Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 06.02.2024 (обновлено: 14:51 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html
В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам
В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам - РИА Новости, 06.02.2024
В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам
Лидер ассоциации "Платформа Молдовы" и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:44
2024-02-06T14:51
сша
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:112:2272:1390_1920x0_80_0_0_9eeca1fd1ab6976aae1c8367047577b6.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Лидер ассоциации "Платформа Молдовы" и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках."Госпожа Санду, я выступаю с призывом организовать референдум для определения воли народа по действительно актуальному и важному вопросу - нерушимости нейтрального статуса Молдавии и недопустимости участия нашей страны в военных блоках. Актуальность этой проблемы обусловлена рисками безопасности в регионе и попытками руководства Молдавии втянуть страну в геополитическую конфронтацию", - говорится в открытом письме президенту, которое Влах опубликовала в своем Telegram-канале.Она отметила, что проведение референдума предполагает серьезные бюджетные расходы, и деньги налогоплательщиков должны расходоваться на благо общества. Сама же Санду в конце декабря предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз."Я призываю вас принять во внимание высказанные нами аргументы и выступить с инициативой по организации референдума по следующему вопросу: "Вы за присоединение Молдавии к блокам/альянсам/коалициям/военно-политическим соглашениям относительно совместной обороны или наступательных операций?" с вариантами ответа "Да" и "Нет", - пояснила свое предложение Влах.В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы", которая должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС).Санду в январе 2023 года интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20231226/gagauziya-1918194514.html
https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html
сша
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_dd122292a4519e917648609ed780456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, нато
США, В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, НАТО
В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

В Гагаузии призвали провести референдум об отказе Молдавии от военных блоков

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Лидер ассоциации "Платформа Молдовы" и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках.
"Госпожа Санду, я выступаю с призывом организовать референдум для определения воли народа по действительно актуальному и важному вопросу - нерушимости нейтрального статуса Молдавии и недопустимости участия нашей страны в военных блоках. Актуальность этой проблемы обусловлена рисками безопасности в регионе и попытками руководства Молдавии втянуть страну в геополитическую конфронтацию", - говорится в открытом письме президенту, которое Влах опубликовала в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию
26 декабря 2023, 14:36
Она отметила, что проведение референдума предполагает серьезные бюджетные расходы, и деньги налогоплательщиков должны расходоваться на благо общества. Сама же Санду в конце декабря предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз.
"Я призываю вас принять во внимание высказанные нами аргументы и выступить с инициативой по организации референдума по следующему вопросу: "Вы за присоединение Молдавии к блокам/альянсам/коалициям/военно-политическим соглашениям относительно совместной обороны или наступательных операций?" с вариантами ответа "Да" и "Нет", - пояснила свое предложение Влах.
В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы", которая должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС).
Санду в январе 2023 года интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
СМИ: из Турции депортируют двух россиян
5 августа 2023, 12:34
 
СШАВ миреМолдавияГагаузияИрина ВлахМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала