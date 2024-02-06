https://ria.ru/20240206/furgal-1925788623.html
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях - РИА Новости, 06.02.2024
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вместе с защитниками обменятся с прокуратурой обвинениями в нарушении порядка судебного разбирательства, передает РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:12
2024-02-06T19:12
2024-02-06T19:12
происшествия
хабаровский край
москва
россия
александр бастрыкин
сергей фургал
мсп банк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924796380_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_05c2d067a868c7913428954f43f6c8e2.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вместе с защитниками обменятся с прокуратурой обвинениями в нарушении порядка судебного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы. Сегодняшнее заседание по делу о хищении активов "МСП Банка" началось с заявления прокуроров о нарушении закона со стороны защитников. По словам обвинителей, адвокаты опубликовали в Telegram-канале ссылку на трансляцию одного из судебных заседаний без разрешения председательствующего судьи. Последние заметили, что речь идет о простой аудиозаписи заседания, которую выложили на YouTube, на что санкция судьи, по словам адвокатов, не требуется. Коллегия встала на сторону прокуроров, признала действия защитников нарушением, также разъяснив, что повторное нарушение может привести к серьезным последствиям и заявлением в Следственный комитет. О заявлении в СК попросил и сам Фургал, но по другой причине – якобы на выезде из суда его поместили в "изолирующий стакан" в автозаке, "помещение 50 на 50 сантиметров, где нет вентиляции, света". "Меня посадили в стакан и продержали на морозе несколько часов", - пожаловался бывший глава Хабаровского края. Суд заявил, что в порядке статьи 144 УПК РФ направит материалы для проверки в правоохранительные органы. После этого ещё несколько часов адвокаты и обвиняемые заявляли ходатайства, например с просьбой смягчить меру пресечения, вызвать новых свидетелей, наложить арест на имущество, истребовать определенные доказательства, вернуть дело гособвинителю для устранения недостатков. Все они были отклонены. На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", превысил 3,8 миллиарда рублей. Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество. Соучастники под руководством Фургала и юриста предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной б усмотрению", заявляет следствие. Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие. В феврале Люберецкий суд Московской области на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Позднее Московский областной суд признал приговор законным.
https://ria.ru/20231227/arest-1918587369.html
https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html
https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html
хабаровский край
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924796380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b9d79845b43fb954128d5db236ff5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, москва, россия, александр бастрыкин, сергей фургал, мсп банк, следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Сергей Фургал, МСП Банк, Следственный комитет России (СК РФ), Уголовное дело Сергея Фургала
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях судебного процесса
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вместе с защитниками обменятся с прокуратурой обвинениями в нарушении порядка судебного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Сегодняшнее заседание по делу о хищении активов "МСП Банка
" началось с заявления прокуроров о нарушении закона со стороны защитников. По словам обвинителей, адвокаты опубликовали в Telegram-канале ссылку на трансляцию одного из судебных заседаний без разрешения председательствующего судьи.
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
Последние заметили, что речь идет о простой аудиозаписи заседания, которую выложили на YouTube, на что санкция судьи, по словам адвокатов, не требуется. Коллегия встала на сторону прокуроров, признала действия защитников нарушением, также разъяснив, что повторное нарушение может привести к серьезным последствиям и заявлением в Следственный комитет.
О заявлении в СК
попросил и сам Фургал, но по другой причине – якобы на выезде из суда его поместили в "изолирующий стакан" в автозаке, "помещение 50 на 50 сантиметров, где нет вентиляции, света".
"Меня посадили в стакан и продержали на морозе несколько часов", - пожаловался бывший глава Хабаровского края.
Суд заявил, что в порядке статьи 144 УПК РФ
направит материалы для проверки в правоохранительные органы.
После этого ещё несколько часов адвокаты и обвиняемые заявляли ходатайства, например с просьбой смягчить меру пресечения, вызвать новых свидетелей, наложить арест на имущество, истребовать определенные доказательства, вернуть дело гособвинителю для устранения недостатков. Все они были отклонены.
В Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество
На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов.
Как заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин
, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", превысил 3,8 миллиарда рублей.
Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество.
Соучастники под руководством Фургала и юриста предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной б усмотрению", заявляет следствие.
Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие.
В феврале Люберецкий суд Московской области
на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Позднее Московский областной суд
признал приговор законным.
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов