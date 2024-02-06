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Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента - РИА Новости, 06.02.2024
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16:04 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/finlyandiya-1925729133.html
Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента
Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента - РИА Новости, 06.02.2024
Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента
Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:04
2024-02-06T16:04
в мире
финляндия
россия
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат. "Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", – было объявлено на пленарном заседании по итогам голосования. Трансляция велась на сайте парламента. Голосование за кандидатуру спикера парламента состоялось на первом пленарном заседании в этом году. За Халла-ахо проголосовал 91 депутат. Впервые он занял этот пост в июне 2023 года. Халла-ахо – депутат от правой партии "Истинные финны", баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. В первом туре выборов занял третье место, уступив бывшему премьер-министру Александру Стуббу и экс-главе МИД Пекке Хаависто. Партия "Истинные финны" также входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо. В ходе своей предвыборной президентской кампании Халла-ахо выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства "задним числом". В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925470453.html
https://ria.ru/20230110/finlyandiya-1843790299.html
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в мире, финляндия, россия, юсси халла-ахо
В мире, Финляндия, Россия, Юсси Халла-ахо
Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента

Юсси Халла-ахо, одобрявшего убийства россиян, переизбрали спикером парламента

© Lehtikuva/Jussi NukariЮсси Халла-ахо
Юсси Халла-ахо
© Lehtikuva/Jussi Nukari
Юсси Халла-ахо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат.
"Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", – было объявлено на пленарном заседании по итогам голосования. Трансляция велась на сайте парламента.
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Вчера, 13:14
Голосование за кандидатуру спикера парламента состоялось на первом пленарном заседании в этом году. За Халла-ахо проголосовал 91 депутат. Впервые он занял этот пост в июне 2023 года.
Халла-ахо – депутат от правой партии "Истинные финны", баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. В первом туре выборов занял третье место, уступив бывшему премьер-министру Александру Стуббу и экс-главе МИД Пекке Хаависто. Партия "Истинные финны" также входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо.
В ходе своей предвыборной президентской кампании Халла-ахо выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства "задним числом". В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
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В миреФинляндияРоссияЮсси Халла-ахо
 
 
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