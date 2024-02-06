https://ria.ru/20240206/finlyandiya-1925729133.html

Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента

Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента - РИА Новости, 06.02.2024

Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента

Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:04

2024-02-06T16:04

2024-02-06T16:04

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юсси халла-ахо

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат. "Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", – было объявлено на пленарном заседании по итогам голосования. Трансляция велась на сайте парламента. Голосование за кандидатуру спикера парламента состоялось на первом пленарном заседании в этом году. За Халла-ахо проголосовал 91 депутат. Впервые он занял этот пост в июне 2023 года. Халла-ахо – депутат от правой партии "Истинные финны", баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. В первом туре выборов занял третье место, уступив бывшему премьер-министру Александру Стуббу и экс-главе МИД Пекке Хаависто. Партия "Истинные финны" также входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо. В ходе своей предвыборной президентской кампании Халла-ахо выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства "задним числом". В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".

https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925470453.html

https://ria.ru/20230110/finlyandiya-1843790299.html

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, юсси халла-ахо