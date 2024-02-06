Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента
Юсси Халла-ахо, одобрявшего убийства россиян, переизбрали спикером парламента
© Lehtikuva/Jussi NukariЮсси Халла-ахо
© Lehtikuva/Jussi Nukari
Юсси Халла-ахо. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Спикером парламента Финляндии был переизбран депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который называл правильным убийство российских солдат.
"Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году", – было объявлено на пленарном заседании по итогам голосования. Трансляция велась на сайте парламента.
Голосование за кандидатуру спикера парламента состоялось на первом пленарном заседании в этом году. За Халла-ахо проголосовал 91 депутат. Впервые он занял этот пост в июне 2023 года.
Халла-ахо – депутат от правой партии "Истинные финны", баллотировался на президентских выборах, которые проходят в Финляндии. В первом туре выборов занял третье место, уступив бывшему премьер-министру Александру Стуббу и экс-главе МИД Пекке Хаависто. Партия "Истинные финны" также входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо.
В ходе своей предвыборной президентской кампании Халла-ахо выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства "задним числом". В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".