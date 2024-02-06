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Польша призвала перевести ОПК Евросоюза на военный режим работы - РИА Новости, 06.02.2024
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14:53 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925701645.html
Польша призвала перевести ОПК Евросоюза на военный режим работы
Польша призвала перевести ОПК Евросоюза на военный режим работы - РИА Новости, 06.02.2024
Польша призвала перевести ОПК Евросоюза на военный режим работы
Военную промышленность Европейского союза надо перевести на военный режим работы, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:53
2024-02-06T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
польша
нато
евросоюз
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Военную промышленность Европейского союза надо перевести на военный режим работы, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после окончания заседания Совета министров. Он рассказал, что в свое время польские министры провели ряд встреч с коллегами из Евросоюза на тему Украины, и добавил, что "у нас есть такое ощущение после дискуссий министров, что идет привыкание к войне", к ней "нельзя привыкнуть". Он призвал перевести военную промышленность Евросоюза на военный режим работы. "Надо поддерживать Украину. Военная поддержка Украины, ее усиление – мы должны разбудить военную промышленность в Европе. Не может быть такого, чтобы она была в состоянии спячки, в состоянии нормального функционирования", - сказал министр, добавив, что "уже нет нормального функционирования ни в Польше, ни в Европе", когда рядом продолжается конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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в мире, польша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Польша призвала перевести ОПК Евросоюза на военный режим работы

Минобороны Польши призвало перевести промышленность ЕС на военный режим работы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Военную промышленность Европейского союза надо перевести на военный режим работы, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после окончания заседания Совета министров.
Он рассказал, что в свое время польские министры провели ряд встреч с коллегами из Евросоюза на тему Украины, и добавил, что "у нас есть такое ощущение после дискуссий министров, что идет привыкание к войне", к ней "нельзя привыкнуть".
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Он призвал перевести военную промышленность Евросоюза на военный режим работы. "Надо поддерживать Украину. Военная поддержка Украины, ее усиление – мы должны разбудить военную промышленность в Европе. Не может быть такого, чтобы она была в состоянии спячки, в состоянии нормального функционирования", - сказал министр, добавив, что "уже нет нормального функционирования ни в Польше, ни в Европе", когда рядом продолжается конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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