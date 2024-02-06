Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/evrokomissiya-1925629387.html
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте - РИА Новости, 06.02.2024
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
украина
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля. "Планируем начать выплаты в марте", - написала она в сети X. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html
https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
киев
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, украина, брюссель
Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Брюссель
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте

ЕК рассчитывает начать выплаты Киеву из фонда на 50 миллиардов евро уже в марте

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте.
Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины
23 октября 2023, 16:26
«
"Планируем начать выплаты в марте", - написала она в сети X.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду
24 марта 2023, 11:39
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Не можем воевать". На Украине рассказали об усталости от конфликта
7 октября 2023, 03:20
 
КиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала