https://ria.ru/20240206/evrokomissiya-1925629387.html

Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте

Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте - РИА Новости, 06.02.2024

Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:21

2024-02-06T11:21

2024-02-06T11:21

киев

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля. "Планируем начать выплаты в марте", - написала она в сети X. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

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киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, украина, брюссель