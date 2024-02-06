https://ria.ru/20240206/evrokomissiya-1925629387.html
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте - РИА Новости, 06.02.2024
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте. Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля. "Планируем начать выплаты в марте", - написала она в сети X. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html
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киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, украина, брюссель
Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Брюссель
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву из нового фонда уже в марте
ЕК рассчитывает начать выплаты Киеву из фонда на 50 миллиардов евро уже в марте
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте.
Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля.
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"Планируем начать выплаты в марте", - написала она в сети X.
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Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
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