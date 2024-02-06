https://ria.ru/20240206/estoniya-1925714267.html

Стало известно, когда митрополит Евгений покинет Эстонию

Стало известно, когда митрополит Евгений покинет Эстонию - РИА Новости, 06.02.2024

Стало известно, когда митрополит Евгений покинет Эстонию

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) покинет страну 6 февраля, сообщил сайт Эстонской православной церкви во вторник. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:26

2024-02-06T15:26

2024-02-06T15:26

эстония

россия

украина

александр невский

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) покинет страну 6 февраля, сообщил сайт Эстонской православной церкви во вторник. "5 февраля 2024 года департамент полиции и пограничной охраны официально уведомил митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Представители департамента передали митрополиту Евгению уведомление и решение об отказе в продлении вида на жительство... 6 февраля владыка Евгений покидает пределы Эстонии", – говорится в сообщении сайта. Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом "Тартуский". Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.

https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

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эстония, россия, украина, александр невский, русская православная церковь