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Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров - РИА Новости, 06.02.2024
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:12
2024-02-06T14:12
2024-02-06T15:33
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли под создание таких центров общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В результате в восьми административных округах столицы появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Земля отдана в аренду инвесторам без проведения торгов сроком на пять лет. За это время объекты должны быть введены в эксплуатацию.Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего коммерческой недвижимости будет введено в центральном округе, где построят административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание. В свою очередь, в районе метро "Авиамоторная" появится торговый центр с гостиницей и паркингом, а в Бирюлеве Восточном - семейный досуговый комплекс.Участки для реализации МаИП Москва предоставляет с 2016 года. Статус МаИП получают объекты, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест, предпочтение при этом отдается спорткомплексам, социальным объектам и современным производствам.
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РИА Новости
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли под создание таких центров общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В результате в восьми административных округах столицы появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Земля отдана в аренду инвесторам без проведения торгов сроком на пять лет. За это время объекты должны быть введены в эксплуатацию.
Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего коммерческой недвижимости будет введено в центральном округе, где построят административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание. В свою очередь, в районе метро "Авиамоторная" появится торговый центр с гостиницей и паркингом, а в Бирюлеве Восточном - семейный досуговый комплекс.
Участки для реализации МаИП Москва предоставляет с 2016 года. Статус МаИП получают объекты, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест, предпочтение при этом отдается спорткомплексам, социальным объектам и современным производствам.