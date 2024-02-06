Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 06.02.2024 (обновлено: 15:33 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/efimov-1925123975.html
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров - РИА Новости, 06.02.2024
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров
Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:12
2024-02-06T15:33
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли под создание таких центров общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В результате в восьми административных округах столицы появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Земля отдана в аренду инвесторам без проведения торгов сроком на пять лет. За это время объекты должны быть введены в эксплуатацию.Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего коммерческой недвижимости будет введено в центральном округе, где построят административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание. В свою очередь, в районе метро "Авиамоторная" появится торговый центр с гостиницей и паркингом, а в Бирюлеве Восточном - семейный досуговый комплекс.Участки для реализации МаИП Москва предоставляет с 2016 года. Статус МаИП получают объекты, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест, предпочтение при этом отдается спорткомплексам, социальным объектам и современным производствам.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_418d385222df88a0edefd0072654d86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров

Ефимов: Москва выделила 28 га под создание многофункциональных центров

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2023 году предоставили почти 28 гектаров земли под строительство многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли под создание таких центров общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В результате в восьми административных округах столицы появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Земля отдана в аренду инвесторам без проведения торгов сроком на пять лет. За это время объекты должны быть введены в эксплуатацию.
Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего коммерческой недвижимости будет введено в центральном округе, где построят административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание. В свою очередь, в районе метро "Авиамоторная" появится торговый центр с гостиницей и паркингом, а в Бирюлеве Восточном - семейный досуговый комплекс.
Участки для реализации МаИП Москва предоставляет с 2016 года. Статус МаИП получают объекты, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест, предпочтение при этом отдается спорткомплексам, социальным объектам и современным производствам.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала