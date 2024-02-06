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В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.02.2024
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10:09 06.02.2024 (обновлено: 10:17 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека
В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.02.2024
В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении шести машин на "бетонке" А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:09
2024-02-06T10:17
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении шести машин на "бетонке" А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Брестско-Калужском перегоне в поселении Щаповское столкнулись три грузовых и три легковых автомашины", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека

В ДТП с шестью машинами в Новой Москве пострадали четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей в поселении Щаповском в Новой Москве. 6 февраля 2024
Место ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей в поселении Щаповском в Новой Москве. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей в поселении Щаповском в Новой Москве. 6 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении шести машин на "бетонке" А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Брестско-Калужском перегоне в поселении Щаповское столкнулись три грузовых и три легковых автомашины", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
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