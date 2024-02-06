https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html

В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека

В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.02.2024

В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при столкновении шести машин на "бетонке" А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:09

2024-02-06T10:09

2024-02-06T10:17

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении шести машин на "бетонке" А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Брестско-Калужском перегоне в поселении Щаповское столкнулись три грузовых и три легковых автомашины", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новая москва