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На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 06.02.2024
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09:34 06.02.2024 (обновлено: 10:50 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dtp-1925606859.html
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 06.02.2024
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:34
2024-02-06T10:50
новая москва
происшествия
гибдд мвд рф
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и Госавтоинспекция столицы."На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточняется в телеграм-канале ГАИ, на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть машин, "пострадали 5 человек, в числе которых двое детей".Движение в районе ДТП затруднено, сообщил ранее дептранс.Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html
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новая москва, происшествия, гибдд мвд рф, новомосковский административный округ, авто
Новая Москва, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Новомосковский административный округ, Авто
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин, пять человек пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей на Варшавском шоссе. 6 февраля 2024
Место ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей на Варшавском шоссе. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей на Варшавском шоссе. 6 февраля 2024
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и Госавтоинспекция столицы.
"На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Как уточняется в телеграм-канале ГАИ, на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть машин, "пострадали 5 человек, в числе которых двое детей".
Движение в районе ДТП затруднено, сообщил ранее дептранс.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
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