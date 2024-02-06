https://ria.ru/20240206/dtp-1925606859.html
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 06.02.2024
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:34
2024-02-06T09:34
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и Госавтоинспекция столицы."На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточняется в телеграм-канале ГАИ, на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть машин, "пострадали 5 человек, в числе которых двое детей".Движение в районе ДТП затруднено, сообщил ранее дептранс.Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин, пять человек пострадали