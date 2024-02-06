https://ria.ru/20240206/dtp-1925606859.html

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин - РИА Новости, 06.02.2024

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:34

2024-02-06T09:34

2024-02-06T10:50

новая москва

происшествия

гибдд мвд рф

новомосковский административный округ

авто

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения шести грузовых и легковых автомобилей на Московском малом кольце, сообщают пресс-служба прокуратуры и Госавтоинспекция столицы."На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточняется в телеграм-канале ГАИ, на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть машин, "пострадали 5 человек, в числе которых двое детей".Движение в районе ДТП затруднено, сообщил ранее дептранс.Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html

https://ria.ru/20240204/dtp-1925347560.html

новая москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая москва, происшествия, гибдд мвд рф, новомосковский административный округ, авто