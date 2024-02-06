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Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 06.02.2024 (обновлено: 13:25 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dron-1925669263.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов - РИА Новости, 06.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:23
2024-02-06T13:25
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. "По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 14 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Отмечается, что два разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Летающее крыло" были перехвачены и отправлены на исследование для расшифровки полетных заданий.
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили не менее 14 дронов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР.
"По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 14 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что два разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Летающее крыло" были перехвачены и отправлены на исследование для расшифровки полетных заданий.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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