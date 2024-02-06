https://ria.ru/20240206/dron-1925669263.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов - РИА Новости, 06.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:23
2024-02-06T13:23
2024-02-06T13:25
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. "По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 14 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Отмечается, что два разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Летающее крыло" были перехвачены и отправлены на исследование для расшифровки полетных заданий.
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html
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макеевка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили не менее 14 дронов ВСУ