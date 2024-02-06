https://ria.ru/20240206/dron-1925669263.html

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов - РИА Новости, 06.02.2024

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов

Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:23

2024-02-06T13:23

2024-02-06T13:25

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Не менее 14 украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Макеевкой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР. "По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 14 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Отмечается, что два разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Летающее крыло" были перехвачены и отправлены на исследование для расшифровки полетных заданий.

https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, россия