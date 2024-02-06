https://ria.ru/20240206/donetsk-1925713434.html

ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке

ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке

Украинские войска в пятый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:23

2024-02-06T15:23

2024-02-06T15:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в пятый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска в 09.50, 10.20, 13.10 и 13.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов в Киевском и Кировском районах Донецка, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кроме того, ВСУ с 14.50 по 14.55 выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240206/dron-1925669263.html

https://ria.ru/20240206/obstrely-1925597914.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия