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ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925713434.html
ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке
ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке
Украинские войска в пятый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:23
2024-02-06T15:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в пятый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска в 09.50, 10.20, 13.10 и 13.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов в Киевском и Кировском районах Донецка, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кроме того, ВСУ с 14.50 по 14.55 выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240206/dron-1925669263.html
https://ria.ru/20240206/obstrely-1925597914.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Петровский район в Донецке

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в пятый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили 14 украинских дронов
13:23
Ранее сообщалось, что украинские войска в 09.50, 10.20, 13.10 и 13.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов в Киевском и Кировском районах Донецка, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус.
Кроме того, ВСУ с 14.50 по 14.55 выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому района Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке
08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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