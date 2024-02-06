https://ria.ru/20240206/diplomatiya-1925739476.html

Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран

Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран - РИА Новости, 06.02.2024

Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран

В МИД вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии из-за вопроса о проведении выборов президента России, приводятся слова официального... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:21

2024-02-06T16:21

2024-02-06T18:02

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мария захарова

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В МИД вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии из-за вопроса о проведении выборов президента России, приводятся слова официального представителя ведомства Марии Захаровой на сайте министерства.На Смоленской площади указали дипломатам, что власти их стран не отреагировали на обращения Москвы обеспечить безопасность во время голосования в марте на избирательных участках в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.Им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, которая требует от государств пребывания принимать меры для защиты дипломатических представительств."Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", — подчеркнула Захарова.По ее словам, создание трудностей при проведении выборов нарушает права россиян и вызовет серьезный протест. Москва будет действовать решительно в случае продолжения саботажа со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, добавила Захарова.

https://ria.ru/20231128/grushko-1912457618.html

https://ria.ru/20240205/usloviya-1925565315.html

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Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в Министерство иностранных дел России Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в Министерство иностранных дел России из-за вопроса о проведении выборов президента РФ 2024-02-06T16:21 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, латвия, литва, эстония, мария захарова