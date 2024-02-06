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Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран - РИА Новости, 06.02.2024
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16:21 06.02.2024 (обновлено: 18:02 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/diplomatiya-1925739476.html
Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран
Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран - РИА Новости, 06.02.2024
Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран
В МИД вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии из-за вопроса о проведении выборов президента России, приводятся слова официального... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:21
2024-02-06T18:02
в мире
россия
латвия
литва
эстония
мария захарова
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В МИД вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии из-за вопроса о проведении выборов президента России, приводятся слова официального представителя ведомства Марии Захаровой на сайте министерства.На Смоленской площади указали дипломатам, что власти их стран не отреагировали на обращения Москвы обеспечить безопасность во время голосования в марте на избирательных участках в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.Им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, которая требует от государств пребывания принимать меры для защиты дипломатических представительств."Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", — подчеркнула Захарова.По ее словам, создание трудностей при проведении выборов нарушает права россиян и вызовет серьезный протест. Москва будет действовать решительно в случае продолжения саботажа со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, добавила Захарова.
https://ria.ru/20231128/grushko-1912457618.html
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Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в Министерство иностранных дел России
Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в Министерство иностранных дел России из-за вопроса о проведении выборов президента РФ
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в мире, россия, латвия, литва, эстония, мария захарова
В мире, Россия, Латвия, Литва, Эстония, Мария Захарова
Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран

Российский МИД вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В МИД вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии из-за вопроса о проведении выборов президента России, приводятся слова официального представителя ведомства Марии Захаровой на сайте министерства.
На Смоленской площади указали дипломатам, что власти их стран не отреагировали на обращения Москвы обеспечить безопасность во время голосования в марте на избирательных участках в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.
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Им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, которая требует от государств пребывания принимать меры для защиты дипломатических представительств.
«
"Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, создание трудностей при проведении выборов нарушает права россиян и вызовет серьезный протест. Москва будет действовать решительно в случае продолжения саботажа со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, добавила Захарова.
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