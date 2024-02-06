https://ria.ru/20240206/desant-1925588825.html
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ
Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:10
2024-02-06T05:10
2024-02-06T05:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом темноты оперативно выдвинулся в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днём, так и ночью. Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью БПЛА с тепловизионной аппаратурой.
https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ
Бронегруппа ВДВ уничтожила на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ