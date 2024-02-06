https://ria.ru/20240206/desant-1925588825.html

Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ

Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ

Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:10

2024-02-06T05:10

2024-02-06T05:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом темноты оперативно выдвинулся в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днём, так и ночью. Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью БПЛА с тепловизионной аппаратурой.

https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии