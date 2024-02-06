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Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/desant-1925588825.html
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ
Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:10
2024-02-06T05:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом темноты оперативно выдвинулся в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днём, так и ночью. Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью БПЛА с тепловизионной аппаратурой.
https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в ее опорном пункте у села Веселое (ДНР) на соледаро-артемовском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Получив задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом темноты оперативно выдвинулся в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
05:09
В оборонном ведомстве добавили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днём, так и ночью. Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью БПЛА с тепловизионной аппаратурой.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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