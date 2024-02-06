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Прилетевшего в США без паспорта россиянина оштрафуют и депортируют - РИА Новости, 06.02.2024
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14:44 06.02.2024 (обновлено: 14:49 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/deportatsiya-1925697583.html
Прилетевшего в США без паспорта россиянина оштрафуют и депортируют
Прилетевшего в США без паспорта россиянина оштрафуют и депортируют - РИА Новости, 06.02.2024
Прилетевшего в США без паспорта россиянина оштрафуют и депортируют
Гражданина России Сергея Очигаву, который прилетел в Лос-Анджелес на борту Scandinavian Airlines без необходимых документов, приговорили к штрафу и лишению... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:44
2024-02-06T14:49
лос-анджелес
копенгаген
россия
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Гражданина России Сергея Очигаву, который прилетел в Лос-Анджелес на борту Scandinavian Airlines без необходимых документов, приговорили к штрафу и лишению свободы, пишет Los Angeles Times."Мужчина, который прилетел на самолете из Дании в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта, был приговорен во вторник к 93 суткам и обязан заплатить 2174 доллара — стоимость билета в один конец из Копенгагена в Лос-Анджелес", — отметили в издании со ссылкой на чиновников.Россиянина также ожидает депортация, до наступления которой он будет находиться под стражей в центре иммиграционной службы, говорится в материале.Сергея Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, мужчина без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.
https://ria.ru/20231213/rossiyanin-1915570431.html
https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html
лос-анджелес
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лос-анджелес, копенгаген, россия
Лос-Анджелес, Копенгаген, Россия
Прилетевшего в США без паспорта россиянина оштрафуют и депортируют

Прилетевшего в США без паспорта россиянина Сергея Очигаву депортируют

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Гражданина России Сергея Очигаву, который прилетел в Лос-Анджелес на борту Scandinavian Airlines без необходимых документов, приговорили к штрафу и лишению свободы, пишет Los Angeles Times.
"Мужчина, который прилетел на самолете из Дании в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта, был приговорен во вторник к 93 суткам и обязан заплатить 2174 доллара — стоимость билета в один конец из Копенгагена в Лос-Анджелес", — отметили в издании со ссылкой на чиновников.
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Россиянина также ожидает депортация, до наступления которой он будет находиться под стражей в центре иммиграционной службы, говорится в материале.
Сергея Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, мужчина без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.
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