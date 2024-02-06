https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925660022.html

На платформе "Гостех" работает более трети федеральных органов власти

На платформе "Гостех" работает более трети федеральных органов власти - РИА Новости, 06.02.2024

На платформе "Гостех" работает более трети федеральных органов власти

Уже более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов работают на платформе "ГосТех", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Дне... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:59

2024-02-06T12:59

2024-02-06T12:59

россия

дмитрий чернышенко

технологии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уже более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов работают на платформе "ГосТех", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации. "На сегодняшний день на "ГосТехе" работает уже более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов", - сказал Чернышенко. "ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. Вице-премьер также напомнил, что в этом году полноценно начала работу единая биометрическая система (ЕБС), в которой хранится биометрия граждан. На текущий момент система содержит более 55 миллионов биометрических слепков. В России с 1 июня 2023 года вступили в силу нормы, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем. Вице-премьер добавил, что для подписания документов Минцифры разработало приложение "Госключ", и теперь каждый может бесплатно получить сертификат электронной подписи. "Благодаря приложению уже подписано более 9 миллионов документов", - сообщил Чернышенко.

https://ria.ru/20240202/servis-1925013860.html

https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

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россия, дмитрий чернышенко, технологии