https://ria.ru/20240206/britaniya-1925607554.html
Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам
Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам - РИА Новости, 06.02.2024
Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV, что его страна является второй в НАТО по расходам... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:39
2024-02-06T09:39
2024-02-06T09:52
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону, и, отвечая на вопрос о гипотетическом нападении России, заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать". "Да, моя первая работа - обеспечивать всем безопасность, к сожалению, в мире, который становится все менее безопасным. Очевидно, мы можем видеть это в ситуации с Россией и Украиной", - заявил Сунак, отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону. Премьер отметил, что Британия увеличила инвестирование в расходы на оборону. Он положительно оценил объемы средств, выделяемых на оборону, поскольку Британия - "вторая страна по расходам на оборону в НАТО". Сунак также повторил утверждение о том, что Россия якобы "потерпела стратегическое поражение", отметив, что западные страны сейчас находятся "в более сильном положении для сопротивления дальнейшей агрессии".
https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, великобритания, лондон, сергей лавров, сергей нарышкин, риши сунак, нато, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Риши Сунак, НАТО, В мире
Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам
Сунак заявил, что Британия готова к гипотетической "российской агрессии"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV
, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону, и, отвечая на вопрос о гипотетическом нападении России, заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров
подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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"Да, моя первая работа - обеспечивать всем безопасность, к сожалению, в мире, который становится все менее безопасным. Очевидно, мы можем видеть это в ситуации с Россией и Украиной", - заявил Сунак, отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону.
Премьер отметил, что Британия увеличила инвестирование в расходы на оборону. Он положительно оценил объемы средств, выделяемых на оборону, поскольку Британия - "вторая страна по расходам на оборону в НАТО".
Сунак также повторил утверждение о том, что Россия якобы "потерпела стратегическое поражение", отметив, что западные страны сейчас находятся "в более сильном положении для сопротивления дальнейшей агрессии".
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