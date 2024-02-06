https://ria.ru/20240206/britaniya-1925607554.html

Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам

Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам - РИА Новости, 06.02.2024

Сунак назвал Британию второй страной НАТО по расходам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV, что его страна является второй в НАТО по расходам... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:39

2024-02-06T09:39

2024-02-06T09:52

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону, и, отвечая на вопрос о гипотетическом нападении России, заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать". "Да, моя первая работа - обеспечивать всем безопасность, к сожалению, в мире, который становится все менее безопасным. Очевидно, мы можем видеть это в ситуации с Россией и Украиной", - заявил Сунак, отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону. Премьер отметил, что Британия увеличила инвестирование в расходы на оборону. Он положительно оценил объемы средств, выделяемых на оборону, поскольку Британия - "вторая страна по расходам на оборону в НАТО". Сунак также повторил утверждение о том, что Россия якобы "потерпела стратегическое поражение", отметив, что западные страны сейчас находятся "в более сильном положении для сопротивления дальнейшей агрессии".

https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html

https://ria.ru/20240204/velikobritaniya-1925339231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, лондон, сергей лавров, сергей нарышкин, риши сунак, нато, в мире